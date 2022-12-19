Ответственные за энергетику министры стран-участниц Европейского Союза в понедельник договорились о потоке цен на оптовую торговлю природным газом.
Министры Евросоюза договорились о потолке цен на газ
Достигнутый в понедельник компромисс о потолке цен на оптовую торговлю природным газом определяет цену на бирже Title Transfer Facility в Нидерландах определена в 180 евро за мегаватт-час (MWh) в определенных условиях.
Условия также требуют, чтобы цены на газ в Европе следующий месяц были на 35 евро больше, чем те, что платят за сжиженный природный газ (LNG) на мировых рынках.
В понедельник европейская цена на поставленный по трубопроводу природный газ составила около 112 евро за мегаватт-час.
В прошлый месяц Еврокомиссия предложила потолок цен в 275 евро, но министры тогда не смогли договориться об этом.
Потолок цен на газ в ЕС вводится как мера по борьбе с инфляцией, которая в последние месяцы находится на исторических максимумах.
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