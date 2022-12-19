Движение Dzīvesbiedri планирует бороться в Европейском суде по правам человека

Однако, пока законодатель медлит, на данный момент уже несколько однополых семей судебным путем достигли признания своей совместной жизни в Латвии. Напоминаем, что в марте этого года административный районный суд впервые признал семейные отношения однополой пары в Латвии.

Dzīvesbiedri ожидают также повторное решение ЕСПЧ по делу "Федотова против России". Руководитель движения указывает, что России, конечно, будет ни тепло ни холодно после публикации решения, однако Латвии, как стране-участнице ЕС.

Как уже сообщалось, Россия вскоре после нападения на Украину вышла из Европейской конвенции по правам человека, поэтому решения ЕСПЧ не могут защитить жителей России. Решение публикуется, но Россия их игнорирует.

"Федотова против России" - это дело, в котором три пары однополых пар в 2021 году обратились против России за дискриминацию в результате сексуальной ориентации и непризнания брака однополых пар. "У них нет возможности заключить брак или какой-либо другой формальный союз в России", - говорится в поданном требовании.

Без официального признания отношений однополые пары, как и все другие, не являющиеся супругами, не могут прийти к партнеру в больницу или элементарно получить право наследования.

Невозможность регистрировать отношения создает конфликт между социальной реальностью и законом, таким образом не позволяя защищать самые обычные "потребности", возникающие у однополых пар.

Несмотря на то, что игнорирование решения Конституционного суда со стороны Сейма не является "преступлением", а проявлением неуважения к Конституционному суду, это был бы один из аргументов, которые можно подать в судебные инстанции, подчеркнул Залитис.