Движение Dzīvesbiedri в настоящее время ищут различные способы и инструменты, как вернуть в обсуждение повторно отклоненный 15 декабря Сеймом законопроект о партнерских отношениях, чтобы продолжать бороться, сообщил порталу TVNET руководитель Dzīvesbiedri Каспар Залитис.
Движение Dzīvesbiedri планирует бороться в Европейском суде по правам человека
Он отметил, что движение планирует обратиться в разные инстанции, в том числе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
"Перед подачей иска [о правовой защите всех семей в Латвии] в ECПЧ, мы должны сначала рассмотреть все местные судебные учреждения с мыслью уложить как аргументы, так и правовое обоснование для дальнейших действий", - поясняет активист по правам человека.
Речь идет о правах наследования, имущества и другие человеческие права человека, которые для части латвийских пар недоступны, но части кажутся очевидными.
"Чтобы не было так, что каждая однополая пара в каждом учреждении страдает от того, что должен доказать свой статус семьи в судебном порядке", - говорит Залитис.
Цель движения - создать упрощенную модель доказывания отношений.
"Необходимо помнить, что "маме-Латвии все дети очень милы", как сказала бывшая председатель Конституционного суда Санита Осипова, поэтому правовая защита всех семей важна как в Латвии, так и в Европейском Союзе. Законодательство в настоящее время просто не позволяет регистрировать отношения этих пар, особенно однополых, исключая эту часть общества", - добавляет он.
Однако, пока законодатель медлит, на данный момент уже несколько однополых семей судебным путем достигли признания своей совместной жизни в Латвии. Напоминаем, что в марте этого года административный районный суд впервые признал семейные отношения однополой пары в Латвии.
Dzīvesbiedri ожидают также повторное решение ЕСПЧ по делу "Федотова против России". Руководитель движения указывает, что России, конечно, будет ни тепло ни холодно после публикации решения, однако Латвии, как стране-участнице ЕС.
Как уже сообщалось, Россия вскоре после нападения на Украину вышла из Европейской конвенции по правам человека, поэтому решения ЕСПЧ не могут защитить жителей России. Решение публикуется, но Россия их игнорирует.
"Федотова против России" - это дело, в котором три пары однополых пар в 2021 году обратились против России за дискриминацию в результате сексуальной ориентации и непризнания брака однополых пар. "У них нет возможности заключить брак или какой-либо другой формальный союз в России", - говорится в поданном требовании.
Без официального признания отношений однополые пары, как и все другие, не являющиеся супругами, не могут прийти к партнеру в больницу или элементарно получить право наследования.
Невозможность регистрировать отношения создает конфликт между социальной реальностью и законом, таким образом не позволяя защищать самые обычные "потребности", возникающие у однополых пар.
Несмотря на то, что игнорирование решения Конституционного суда со стороны Сейма не является "преступлением", а проявлением неуважения к Конституционному суду, это был бы один из аргументов, которые можно подать в судебные инстанции, подчеркнул Залитис.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!