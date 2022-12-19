На этой неделе, реабилитационный центр Poga получил уникальный подарок для детей с нарушениями движения - новое устройство для коррекции походки, сообщают Dienas ziņas.
Видео ⟩ В центре Poga детям доступно новое устройство для коррекции походки
Нововведение поможет многим детям развивать правильную походку, а другим встать с кресла-коляски. Оборудование также поможет тем детям, которые восстанавливаются после операции или каких-то травм и учатся ходить заново.
Семилетняя Ребекка перемещается с помощью вспомогательных средств. Сегодня она храбро демонстрирует, как работает управляемая электронно система подвески, и как она может помочь ребенку самостоятельно делать шаги.
По подсчетам реабилитационного центра, ежедневно с помощью оборудования смогут перемещаться восемь детей.
"Это оборудование всегда помогает, и обеспечивает ребенка таким образом, чтобы он никогда не падал, никуда не врезался бы. И вместе с этим создает ощущение безопасности и доверия, когда ребенок делает эти первые шаги.
Мы планируем, что это оборудование может пригодиться около 120 малышам", - сказала председатель правления центра Poga Мадара Межвиете.
Подробнее в видео:
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