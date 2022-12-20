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Каждый четвертый житель не занимается регулярной физической активностью

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Каждый четвертый житель не занимается регулярной физической активностью
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/Nina Buday

Результаты последнего исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" отражают реальную картину в отношении тенденций образа жизни общества: хотя большая часть (71%) общества считает, что они превентивно и профилактически заботятся о своем здоровье, более половины делают это нерегулярно. 

Хотя регулярные физические нагрузки играют важнейшую роль в ведении здорового образа жизни, жители Латвии не уделяют им достаточно времени, более того каждый четвертый или 24% респондентов сами признают, что не занимаются регулярной физической нагрузкой. Однако в группе пожилых жителей наблюдаются положительные тенденции.

В заботе о своем здоровье профилактика имеет большое значение, поэтому необходимо регулярно проходить ежегодные проверки и обследования, выбирать здоровое и сбалансированное питание, а также следить, чтобы ежедневно не испытывать недостатка в физических нагрузках. К сожалению, как показали результаты последнего исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" количество людей, считающих, что они достаточно занимаются физической активностью ежедневно (35%), в этом году осталось прежним.

При оценке тенденций здорового образа жизни за более длительный период времени это количество имеет отрицательный знак, то есть по сравнению с результатами исследования за 2018 год, когда 45% опрошенных признали, что количество ежедневной физической активности для них достаточно, в этом году это число уменьшилось на 10%.

Каждый четвертый опрошенный признал, что в последний год объем физической активности немного или значительно сократился, и только 17% жителей указали, что находят для движения столько же времени, как и в предыдущем году, а то и больше.

"Тревожно большое количество - каждый четвертый житель признал, что ежедневно вообще не занимается физическими нагрузками. В обществе до сих пор отсутствует понимание различий в представлениях о физических нагрузках. Быть физически активным означает заниматься как высокоинтенсивными аэробными нагрузками, так и низкоинтенсивными нагрузками, которые мы обычно выполняем в своей повседневной деятельности. Большая часть общества считает, что вполне достаточно стараться ежедневно больше передвигаться пешком. Конечно, это - шаг в правильном направлении, однако врачи рекомендуют до 150 минут в неделю посвящать целенаправленным высокоинтенсивным физическим нагрузкам, чтобы поддерживать здоровье и тело в хорошей физической форме", - отмечает исполнительный директор аптечной сети аптек Apotheka Марис Лукс.

Более частое передвижение пешком и длительные прогулки являются наиболее популярными физическими нагрузками

Согласно данным исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka", чтобы увеличить объем физической активности, 39% жителей стараются ежедневно чаще ходить пешком, при этом 23% регулярно совершают длительные прогулки, 20% катаются на велосипеде, 16% тренируются дома, 8% бегают, 7% плавают, 4% занимаются нордической ходьбой и еще 26% занимаются другими видами физической активности.

Пожилые люди становятся более активными

Гораздо более позитивно объем своей ежедневной физической активности оценивают представители сильного пола, а также молодежь и респонденты, считающие свой образ жизни, в целом, здоровым. 39% мужчин и 31% женщин считают, что ежедневно достаточно занимаются физической активностью. В свою очередь, при оценке ответов респондентов по возрастным группам наиболее положительно свою физическую активность оценивают респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (55%). Радует факт, что 35% населения в возрасте от 55 до 63 лет ответили, что ежедневно занимаются физическими упражнениями. Более того, видно, что пожилые люди все больше времени уделяют движению:

если в 2021 году 31% населения в возрасте от 55 до 63 лет отметили, что объем их физической активности увеличился, то в этом году это признают уже 35%.

Аналогичная положительная динамика наблюдалась и в возрастной группе населения от 64 до 75 лет. Из этого можно сделать вывод, что пожилое население начало более серьезно осознавать влияние здорового образа жизни и физической активности на здоровье в целом.

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