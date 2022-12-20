Каждый четвертый житель не занимается регулярной физической активностью

"Тревожно большое количество - каждый четвертый житель признал, что ежедневно вообще не занимается физическими нагрузками. В обществе до сих пор отсутствует понимание различий в представлениях о физических нагрузках. Быть физически активным означает заниматься как высокоинтенсивными аэробными нагрузками, так и низкоинтенсивными нагрузками, которые мы обычно выполняем в своей повседневной деятельности. Большая часть общества считает, что вполне достаточно стараться ежедневно больше передвигаться пешком. Конечно, это - шаг в правильном направлении, однако врачи рекомендуют до 150 минут в неделю посвящать целенаправленным высокоинтенсивным физическим нагрузкам, чтобы поддерживать здоровье и тело в хорошей физической форме", - отмечает исполнительный директор аптечной сети аптек Apotheka Марис Лукс.

Более частое передвижение пешком и длительные прогулки являются наиболее популярными физическими нагрузками

Согласно данным исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka", чтобы увеличить объем физической активности, 39% жителей стараются ежедневно чаще ходить пешком, при этом 23% регулярно совершают длительные прогулки, 20% катаются на велосипеде, 16% тренируются дома, 8% бегают, 7% плавают, 4% занимаются нордической ходьбой и еще 26% занимаются другими видами физической активности.

Пожилые люди становятся более активными

Гораздо более позитивно объем своей ежедневной физической активности оценивают представители сильного пола, а также молодежь и респонденты, считающие свой образ жизни, в целом, здоровым. 39% мужчин и 31% женщин считают, что ежедневно достаточно занимаются физической активностью. В свою очередь, при оценке ответов респондентов по возрастным группам наиболее положительно свою физическую активность оценивают респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (55%). Радует факт, что 35% населения в возрасте от 55 до 63 лет ответили, что ежедневно занимаются физическими упражнениями. Более того, видно, что пожилые люди все больше времени уделяют движению:

если в 2021 году 31% населения в возрасте от 55 до 63 лет отметили, что объем их физической активности увеличился, то в этом году это признают уже 35%.

Аналогичная положительная динамика наблюдалась и в возрастной группе населения от 64 до 75 лет. Из этого можно сделать вывод, что пожилое население начало более серьезно осознавать влияние здорового образа жизни и физической активности на здоровье в целом.