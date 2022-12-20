В Даугавпилсе ​Новый год встретят лазерным шоу, в Резекне - фейерверком

Даугавпилсское самоуправление в этом году не будет проводить новогодний фейерверк, вместо этого в ночь на воскресенье, 1 января, в час ночи на площади Виенибас будет показано лазерное шоу.

Лазерное шоу в Даугавпилсе использовалось уже 18 ноября, и горожане оценили его благосклонно. Фейерверки признаны вредными для природы и неуместными в сложившейся ситуации, сообщила агентству LETA представитель муниципалитета Наталья Иванова.

В свою очередь в Резекне 31 декабря, в 23:30 начнется празднование Нового года в Фестивальном парке. Будет звучать праздничная музыка, незадолго до полуночи собравшихся поприветствует мэр Александр Барташевич, а в конце мероприятия запланирован фейерверк, сообщила представитель Резекненского самоуправления Наталья Юпатова.

Как сообщалось, опыт войны в Украине оставил у многих беженцев в Латвии сильные психологические травмы, поэтому режиссер Интар Решетиньш призвал латвийские власти отказаться от фейерверков во время новогодних праздников в этом году.

Однако Резекне - не единственный муниципалитет, который не согласился с этим предложением. Фейерверки также состоятся в Вентспилсе и Сигулде.

Согласно действующим правилам общественного порядка Сигулдского района, использование фейерверков и пиротехнических изделий разрешено только 31 декабря, с 23:30 до 00:30.