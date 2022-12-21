На большей части дорог затруднено движение

Особенные сложности вызывает передвижение по местным дорогам. LVC отмечает, что грунтовые дороги местного значения, которые в зимнее время находятся под слоем накатанного снега, очень трудно проезжаемы: они покрыты слоем льда и воды, а работы по обслуживанию дорог в таких погодных условиях малоэффективны.

Водители должны быть готовы к зимним условиям управления автомобилем, а транспортное средство должно быть надлежащим образом оборудовано, при необходимости с шипованной резиной.

LVC напоминает, что водителям следует быть особенно внимательными при выборе скорости движения, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдать безопасную дистанцию с впереди идущими автомобилями.