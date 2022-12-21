Король Карл III появился на "бумажных" фунтах стерлингов

Портрет нового монарха - это единственное изменение в дизайне купюр достоинством в 5, 10, 20 и 50 фунтов. Лицо Карла изображено вместо лица его покойной матери на левой стороне купюр, а также в прозрачном "окошке".

Банк Англии объявил, что по рекомендации королевского двора и во избежание нежелательных экологических и финансовых издержек новыми купюрами будут заменять старые постепенно, по мере износа или увеличения спроса.

Износа придется ждать долго, потому что британские банкноты уже несколько лет делают из пластика. Все это время деньги с Елизаветой и с Карлом будут ходить параллельно.

Сейчас в обороте находятся около 4,5 млрд банкнот Банка Англии общим достоинством около 80 млрд фунтов стерлингов.

Кроме того, небольшую часть британской наличности - примерно 5 млрд фунтов - составляют банкноты, выпущенные тремя шотландскими и четырьмя североирландскими банками. На них портретов монарха нет.

На обратной стороне английских банкнот изображены Уинстон Черчилль, писательница Джейн Остин, художник Джозеф Тёрнер и математик Алан Тьюринг.

Фото: PA Media

Первые монеты с профилем Карла III британцы уже запустили в оборот: семигранные монеты достоинством в пятьдесят пенсов начали развозить по почтовым отделениям страны в начале декабря.