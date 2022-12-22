Привычки здорового образа жизни латвийцев постепенно меняются. В какую сторону?

Как и в прошлом году, также и в этом году менее половины (47%) респондентов заявили, что достаточно времени (не менее семи часов) выделяют на сон. Это свидетельствует о том, что большая часть общества до сих пор не осознает, что недостаточный и некачественный сон в течение длительного периода времени может стать одной из причин различных проблем со здоровьем. Хотя в сравнении с результатами исследования "Индекс здоровья" 2021 года количество людей, никогда не превышавших допустимые нормы алкоголя, незначительно уменьшилось (в этом году - 44%, в прошлом году - 45%), тем не менее при сравнении данных за более длительный период времени - с результатам исследования 2016 года - мы видим, что количество таких жителей уменьшилось на 4%. Вызывает беспокойство тот факт, что количество жителей, регулярно проходящих профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, продолжает снижаться (-3% по сравнению с 2021 годом). Возможно, на этот результат повлияла ограниченная доступность услуг во время пандемии Covid-19. Жители по-прежнему недостаточно физически активны - количество людей, регулярно (не менее двух раз в неделю) занимающихся спортивной физической активностью, продолжает снижаться (-6% в сравнении с 2016 годом).