Хотя в исследовании "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" за этот год жители оценили свой образ жизни немного хуже, то есть в целом здоровым его признали 63% населения, что на 2% меньше, чем в прошлом году, в привычках здорового образа жизни наблюдается ряд положительных тенденций: все больше жителей стараются пить достаточное количество воды, ограничивают потребление сахара и соли, а также в случае необходимости употребляют пищевые добавки.
Привычки здорового образа жизни латвийцев постепенно меняются. В какую сторону?
В то же самое время при оценке привычек здорового образа жизни в обществе по отдельным параметрам все еще наблюдаются негативные тенденции.
В целом жители Латвии стараются включить в свою повседневную жизнь хотя бы одну здоровую привычку, это подтверждают результаты последнего исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka". В сравнении с результатами исследования 2021 года в этом году значительно увеличилось количество жителей, выпивающих не менее 1,5-2 литров воды в день (+6%, 48% всех респондентов), ограничивающих потребление сахара (+5%, 44% всех респондентов), ограничивающих потребление соли (+5%, 37% всех респондентов) и употребляющих пищевые добавки (+7%, 32% всех респондентов).
Незначительно - на 3% - выросло количество жителей, принимающих в случае лечения все выписанные врачом лекарства (50%), на 2% - количество некурящих и избегающих прокуренных помещений жителей (52%), и также на 2% - количество жителей, придерживающихся здорового питания (42%).
"Хотя исследование отражает ряд положительных тенденций в соблюдении привычек здорового образа жизни, все же только каждый второй при лечении принимает все назначенные врачом лекарства. Вместе с удорожанием жизни все чаще в аптеках наблюдается тенденция, что жители не всегда покупают все выписанные врачом лекарства. Пациентам следует учитывать, что для полноценного лечения и снижения риска серьезных заболеваний - например, для предотвращения риска инсульта в случае артериальной гипертензии - важно принимать все назначенные врачом лекарства.
Часто врач назначает комплексное лечение, включающее несколько препаратов для лечения одного или разных заболеваний, одновременное применение которых дает наилучший результат.
Каждый из нас индивидуален, и у каждого наблюдаются различные заболевания или их риски, поэтому не стоит сравнивать свои проблемы со здоровьем и принимаемые лекарства с ситуацией другого члена семьи или соседа. Важно быть ответственным за свое здоровье и придерживаться назначенной врачом терапии. Безусловно, перед принятием решения отложить покупку лекарства следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом, чтобы выяснить причины проблемы и найти возможные решения", - говорит фармацевт Mana Aptieka и заведующая аптекой Tukuma Centra aptieka Агнесе Ритене.
В заботе о своем здоровье важно ежедневно выпивать достаточное количество воды, ограничивать потребление сахара и соли, а также следить, не испытывает ли организм недостаток каких-либо витаминов и минералов.
"Жителям следует помнить, что и в зимний период важно пить достаточно жидкости. Часто пребывание в отапливаемых помещениях может вызывать так называемое зимнее обезвоживание, которое человек может не заметить. Кроме того, исследования показывают, что достаточное потребление жидкости снижает риск избыточной массы тела. Рекомендуется ограничить потребление соли и сахара, чтобы в будущем избежать сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Принимая во внимание, что, по данным исследований, дефицит витамина D в последний год наблюдался у каждого пятого жителя Латвии, необходимо подумать и о том, как дополнительно принимать этот солнечный витамин, ведь витамин D укрепляет иммунитет, снижает риск заболевания остеопорозом и раком, регулирует количество кальция, фосфата в организме, заботясь о здоровье костей, зубов и мышц, а также улучшает всасывание кальция в тонком кишечнике, способствует образованию и регенерации костей", - говорит фармацевт Mana Aptieka и заведующая аптекой Tukuma Centra aptieka Агнесе Ритене.
Недостаточное время для сна, превышение допустимых норм алкоголя - почти у каждого второго жителя
Как и в прошлом году, также и в этом году менее половины (47%) респондентов заявили, что достаточно времени (не менее семи часов) выделяют на сон. Это свидетельствует о том, что большая часть общества до сих пор не осознает, что недостаточный и некачественный сон в течение длительного периода времени может стать одной из причин различных проблем со здоровьем. Хотя в сравнении с результатами исследования "Индекс здоровья" 2021 года количество людей, никогда не превышавших допустимые нормы алкоголя, незначительно уменьшилось (в этом году - 44%, в прошлом году - 45%), тем не менее при сравнении данных за более длительный период времени - с результатам исследования 2016 года - мы видим, что количество таких жителей уменьшилось на 4%. Вызывает беспокойство тот факт, что количество жителей, регулярно проходящих профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, продолжает снижаться (-3% по сравнению с 2021 годом). Возможно, на этот результат повлияла ограниченная доступность услуг во время пандемии Covid-19. Жители по-прежнему недостаточно физически активны - количество людей, регулярно (не менее двух раз в неделю) занимающихся спортивной физической активностью, продолжает снижаться (-6% в сравнении с 2016 годом).
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