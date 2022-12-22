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"Не хочу быть русской". Непростая история Владиславы из Даугавпилса

rus.tvnet.lv
"Не хочу быть русской". Непростая история Владиславы из Даугавпилса
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Владислава Романова родилась и выросла в самом русском городе Латвии - Даугавпилсе. Из-за своей "русскости" у города непростая слава в стране. Некоторые латышские политики считают горожан неблагонадежными, потенциальной "пятой колонной". Многие жители Даугавпилса, в свою очередь, не доверяют официальным властям, имеют свою собственную позицию по отношению к войне в Украине и жалуются на притеснение "русских в Латвии", рассказывает передача "Балтия" на телеканале "Настоящее время". 

Владислава Романова все свое детство считала себя "настоящей русской". А в юности осознала, что она живет не в России, а в Латвии, и решила стать латышкой. Что значит "стать латышкой"? Что такое, в ее представлении, "русский мир" Латвии? Непростая история одного гражданина страны.

"Когда я приезжаю в Даугавпилс, украинский флажок с сумки я всегда снимаю, если не забываю, конечно. Потому что могут быть различные не очень приятные ситуации. Особенно в месте, в котором я живу, не самый такой элитарный район. И там можно получить хорошенько. И в свою спину услышать, что я и фашистка, и нацистка. Поэтому для собственной безопасности свои политические и социальные интересы я стараюсь не выражать так ярко в Даугавпилсе, как я это делаю в Риге", - рассказывает девушка.

Владислава родилась и выросла в Даугавпилсе - "в абсолютно русскоязычном пузыре".

"Формулировки никакой не было по поводу того, что мы живем в Латвии, например, мы русские Латвии. Тебе кажется, что латышский мир - против тебя. И потом твой пузырь постепенно начинает лопаться, просачивается немного латышского", - делится девушка. 

Впервые почувствовать себя частью латышской культуры Владиславе помогли ее школьная учительница по латышскому языку и участие в Празднике песни и танца. 

"Ты чувствуешь себя патриотом, звучит гимн Латвии, ты стоишь в латышском костюме, ты просто не можешь себя по-другому чувствовать. Что-то в твоей крови начинает бурлить, начинает течь. Как-то я вышла из этого пузыря. И потом я себя поймала на мысли, что, возвращаясь в Даугавпилс", - вспоминает она. 

Война в Украине показала, насколько проблематично наше общество, считает девушка. 

"Россия вошла на территорию Украины и начала там войну. Все. Там нет никакого серого посередине. Там либо черное, либо белое. Россия развязала жесткую кровавую войну. Все. Точка. И в тот момент, когда ты понимаешь, что люди этого не видят. Когда ты понимаешь, что люди находятся в другом информационном пространстве, когда люди не с флагами своей страны, с флагами России (...) Ну это больно", - делится Владислава.

Она считает, что русскоязычному обществу сейчас очень важно не молчать и выступать против войны: "Ты должен говорить, должен говорить то, что для тебя важно. И чем больше люди будут говорить, особенно русскоязычные будут разговаривать об актуальной проблеме и показывать, что мы вот в этом пузыре, мы с вами, мы за это". 

После начала войны в Украине девушка решила создать документальный фильм о Даугавпилсе. Она надеется, что ее работа поможет показать, что в городе есть люди, лояльные государству.

Владислава также высказалась о сносе советских памятников в городе: "Никто же не убирает кладбища. Таким кощунством никто не занимается. Вот лежат, покоятся ваши солдаты, вот ходите к ним. Если для вас это важно. Никто их не трогает. А вот эти все столбы – к черту. И строить новую историю, строить новое общество, строить новую жизнь".

Девушка поделилась, почему считает себя латышкой: "Пришло осознание наконец-то, что я тоже латышка. Я здесь родилась, я гражданка этой страны, мне нравится, я очень хорошо знаю латышскую культуру, историю. Читаю на латышском, работаю на латышском, учусь на латышском языке. И я начала задумываться вообще, что меня делает, что меня делает русской. И я поняла, что это наверно только язык. Но у этого языка нет никакой связи с "русскостью", потому что

по менталитету, по каким-то мыслям я больше латышка, чем русская. Русский просто мой родной язык".

Сотни тысяч людей в странах Европейского Союза до сих пор находятся под влиянием так называемого "русского мира". Со времен распада Советского Союза европейцы хотели верить, что никакой проблемы не существует, и все дело в невинной ностальгии по прошлому. После 24 февраля стало понятно, что европейские политики заблуждались и сделать выбор придется каждому.

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