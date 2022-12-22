"Не хочу быть русской". Непростая история Владиславы из Даугавпилса

Впервые почувствовать себя частью латышской культуры Владиславе помогли ее школьная учительница по латышскому языку и участие в Празднике песни и танца.

"Ты чувствуешь себя патриотом, звучит гимн Латвии, ты стоишь в латышском костюме, ты просто не можешь себя по-другому чувствовать. Что-то в твоей крови начинает бурлить, начинает течь. Как-то я вышла из этого пузыря. И потом я себя поймала на мысли, что, возвращаясь в Даугавпилс", - вспоминает она.

Война в Украине показала, насколько проблематично наше общество, считает девушка.

"Россия вошла на территорию Украины и начала там войну. Все. Там нет никакого серого посередине. Там либо черное, либо белое. Россия развязала жесткую кровавую войну. Все. Точка. И в тот момент, когда ты понимаешь, что люди этого не видят. Когда ты понимаешь, что люди находятся в другом информационном пространстве, когда люди не с флагами своей страны, с флагами России (...) Ну это больно", - делится Владислава.

Она считает, что русскоязычному обществу сейчас очень важно не молчать и выступать против войны: "Ты должен говорить, должен говорить то, что для тебя важно. И чем больше люди будут говорить, особенно русскоязычные будут разговаривать об актуальной проблеме и показывать, что мы вот в этом пузыре, мы с вами, мы за это".