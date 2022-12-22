Видео ⟩ В Донецке был ранен экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он рассказал, что произошло

"Это была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений. В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм", - сказал Рогозин.

По его словам, сам он был ранен металлическим осколком размером 3×4 мм, который вошел выше правой лопатки. Ему сделают операцию.

Также были ранены еще несколько "близких ему людей", добавил Рогозин.

Военкору "Комсомольской правды" Александру Коцу Рогозин рассказал о произошедшем так: "Ранен. В правую лопатку вошел осколок, застрял в позвонке. Было 6-7 точных прилетов, один не разорвался. Мы в этой гостинице жили все это время. Бойцы мои тоже ранены, один в коме, один погиб".

По словам главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, в результате обстрела погибли два человека. Помимо Рогозина ранение получил премьер-министр самопровозглашенной республики Виталий Хоценко. По неподтвержденным данным, скончался охранник Хоценко.