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Видео ⟩ В Донецке был ранен экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он рассказал, что произошло

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rus.tvnet.lv
В Донецке был ранен экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он рассказал, что произошло
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Дмитрий Рогозин.
Дмитрий Рогозин. Фото: Maxim Shipenkov

"Русская служба Би-би-си" со ссылкой на российские информагентства сообщает, что при обстреле Донецка ВСУ был ранен бывший глава российского космического агентства "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Рогозин возглавляет группу военных советников "Царские волки".

Помощник Рогозина заявил агентствам ТАСС и "РИА Новости", что тот был ранен при обстреле гостиницы на окраине города. "Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет", - сообщил ассистент агентству ТАСС.

Как пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на другие каналы Донецка и агентство Ruptly, под обстрел попал ресторан "Шеш-Беш", в котором Рогозин якобы отмечал день рождения (21 декабря ему исполнилось 59 лет).

Помощник Рогозина указал, что "обстрел носил явно целенаправленный характер". "Специалисты склоняются к тому, что для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR, разработанная и производимая французской фирмой Nexter", - сказал он.

"Ранен в спину. Жить буду", - прокомментировал Рогозин свое ранение в интервью телеканалу Russia Today.

"Осколок [прошел] в сантиметре от позвоночника", - добавил он. По информации Baza, Рогозин получил ранение мягких тканей головы, проникающие осколочные ранения ягодиц и левого бедра.

Рогозин подтвердил, что была обстреляна гостиница в Донецке, где он находился.

Позже Рогозин заявил, что обстрел гостиницы в Донецке, в результате которого он получил ранение, произошел из-за "слива информации", пишет телеканал "Дождь" со ссылкой на РБК.

"Это была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений. В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм", - сказал Рогозин.

По его словам, сам он был ранен металлическим осколком размером 3×4 мм, который вошел выше правой лопатки. Ему сделают операцию.

Также были ранены еще несколько "близких ему людей", добавил Рогозин.

Военкору "Комсомольской правды" Александру Коцу Рогозин рассказал о произошедшем так: "Ранен. В правую лопатку вошел осколок, застрял в позвонке. Было 6-7 точных прилетов, один не разорвался. Мы в этой гостинице жили все это время. Бойцы мои тоже ранены, один в коме, один погиб".

По словам главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, в результате обстрела погибли два человека. Помимо Рогозина ранение получил премьер-министр самопровозглашенной республики Виталий Хоценко. По неподтвержденным данным, скончался охранник Хоценко.

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