"Русская служба Би-би-си" со ссылкой на российские информагентства сообщает, что при обстреле Донецка ВСУ был ранен бывший глава российского космического агентства "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Видео ⟩ В Донецке был ранен экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он рассказал, что произошло
Рогозин возглавляет группу военных советников "Царские волки".
Помощник Рогозина заявил агентствам ТАСС и "РИА Новости", что тот был ранен при обстреле гостиницы на окраине города. "Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет", - сообщил ассистент агентству ТАСС.
Как пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на другие каналы Донецка и агентство Ruptly, под обстрел попал ресторан "Шеш-Беш", в котором Рогозин якобы отмечал день рождения (21 декабря ему исполнилось 59 лет).
Помощник Рогозина указал, что "обстрел носил явно целенаправленный характер". "Специалисты склоняются к тому, что для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR, разработанная и производимая французской фирмой Nexter", - сказал он.
"Ранен в спину. Жить буду", - прокомментировал Рогозин свое ранение в интервью телеканалу Russia Today.
"Осколок [прошел] в сантиметре от позвоночника", - добавил он. По информации Baza, Рогозин получил ранение мягких тканей головы, проникающие осколочные ранения ягодиц и левого бедра.
Рогозин подтвердил, что была обстреляна гостиница в Донецке, где он находился.
Позже Рогозин заявил, что обстрел гостиницы в Донецке, в результате которого он получил ранение, произошел из-за "слива информации", пишет телеканал "Дождь" со ссылкой на РБК.
"Это была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений. В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм", - сказал Рогозин.
По его словам, сам он был ранен металлическим осколком размером 3×4 мм, который вошел выше правой лопатки. Ему сделают операцию.
Также были ранены еще несколько "близких ему людей", добавил Рогозин.
Военкору "Комсомольской правды" Александру Коцу Рогозин рассказал о произошедшем так: "Ранен. В правую лопатку вошел осколок, застрял в позвонке. Было 6-7 точных прилетов, один не разорвался. Мы в этой гостинице жили все это время. Бойцы мои тоже ранены, один в коме, один погиб".
По словам главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, в результате обстрела погибли два человека. Помимо Рогозина ранение получил премьер-министр самопровозглашенной республики Виталий Хоценко. По неподтвержденным данным, скончался охранник Хоценко.
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