На этот раз в рубрике "Звезда недели" RUS TVNET решил рассказать про австралийскую актрису Ребел Уилсон, о которой в 2022 году заговорила вся Латвия.
Ребел Уилсон: роман с девушкой из Латвии, дочь от суррогатной матери и карьера в Голливуде
Кто такая Ребел Уилсон (Rebel Wilson)?
42-летняя Ребел Уилсон, или урожденная Мелани Елизабет Боундс (Melanie Elizabeth Bownds) из Сиднея (Австралия). Она востребованный стендап-комик, сценарист и продюсер.
У Ребел Уилсон две сестры, Либерти и Анарки, и брат Райот.
Начала свою карьеру Ребел с участия в австралийских комедийных шоу. После она попала в ряд американских комедий, таких как "Подружки невесты" (2011), "Свадебный разгром" (2012), "Чего ждать, когда ждешь ребенка" (2012) и "Удар молнии" (2012), "Идеальный голос" и "Холостячки",
Именно после роли в комедии "Холостячки" Уилсон возглавила список 30 Under 30 журнала Forbes в категории тридцати наиболее перспективных в Голливуде персон моложе тридцати.
Любопытный факт, на тот момент Ребел уже было 32 года, пишет Sydney Morning Herald.
Интересно, что она не собиралась становиться актрисой. В детстве она хотела стать математиком. Ребел вообще отмечает, что училась она неплохо. Посещала занятия в австралийском подростковом театре, а в 2003 году выиграла стипендию на поездку в Нью-Йорк, чтобы участвовать в конкурсе The Second City. По возвращению из США она поставила собственный написанный мюзикл The Westie Monologues в местном театр, а после еще два.
После этого началась ее карьера в австралийских комедийных шоу. В 2008 году свет увидел ее собственный ситком, в котором она сыграла главную роль.
По информации Herald Sun в июле 2011 года Ребел стала лицом австралийской компании по планированию правильного питания с целью потери веса.
Карьера в США
Ребел Уилсон переехав в США подписала контракт с William Morris Endeavor и снялась в фильме "Девичник в Вегасе", после появилась в эпизоде ситкома "Правила совместной жизни". После шли "Холостячки", "Безвыходная ситуация", "Удар молнии", "Чего ждать, когда ждёшь ребенка", "Идеальный голос", "Кровью и потом: Анаболики", а также приняла участие в озвучивании анимационного фильма "Ледниковый период 4: Континентальный дрейф".
В 2013 году Ребел была ведущей церемонии MTV Movie Awards. После 2015 года карьера актрисы пошла на спад.
Данный факт она связывает с публикациями различных СМИ, в частности медиахолдинга Bauer Media, о фальсификации актрисой своих личных данных. Уилсон подала в суд, обвинив медиахолдинг в диффамации. Состоявшийся в 2017 году суд обязал Bauer Media выплатить актрисе 650 тысяч австралийских долларов за моральный ущерб. После они выплатили ей еще 3,9 миллиона денежной компенсации за то, что она упустила новые роли, пишет издание "Медуза".
Личная жизнь и роман с девушкой из Латвии
Портал Digital Spy писал, что Ребел Уилсон три года (с 2012 по 2015) жила с открытым геем Мэттом Лукасом в Лос-Анджелесе. 9 июня 2022 года актриса сделала каминг-аут и впервые показала свою возлюбленную. Ею оказалась дизайнер Рамона Агрума из Латвии.
Рамона Агрума живет в Лос-Анджелесе и является основателем экологически чистого бренда одежды Lemon Ve Limon. Известно, что она является послом бренда Bee Goddess Jewellery, а также состоит в волонтерской организации, которая поддерживает детские учреждения.
Юность Рамоны прошла в Латвии, где она окончила школу и поступила в Латвийский университет. Судя по ее профилю на LinkedIn, она свободно говорит на латышском, английском, немецком и русском языках.
Ребел и Рамона, по сведениям СМИ, встречаются уже 8 месяцев. Пару уже не раз замечали вместе: они посещали светские мероприятия, катались на лыжах и побывали на вечеринке издания Vanity Fair в рамках церемонии вручения премии "Оскар".
Источники Daily Mail рассказали, что Ребел и Рамона планируют создание семьи. По информации издания, предложение руки и сердца прозвучало несколько недель сразу после недавней вечеринки по случаю Хэллоуина. Возможно, скоро девушки сыграют свадьбу. Кроме того, известно, что Ребел уже успела познакомить маму со своей партнершей.
В ноябре 2022 года в семье Ребел произошло пополнение. У актрисы родилась дочь при помощи суррогатной матери. Сейчас звезда занимается воспитанием малышки и иногда делится трогательными моментами в соцсетях.
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