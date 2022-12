Ребел Уилсон: роман с девушкой из Латвии, дочь от суррогатной матери и карьера в Голливуде

Именно после роли в комедии "Холостячки" Уилсон возглавила список 30 Under 30 журнала Forbes в категории тридцати наиболее перспективных в Голливуде персон моложе тридцати.

Интересно, что она не собиралась становиться актрисой. В детстве она хотела стать математиком. Ребел вообще отмечает, что училась она неплохо. Посещала занятия в австралийском подростковом театре, а в 2003 году выиграла стипендию на поездку в Нью-Йорк, чтобы участвовать в конкурсе The Second City. По возвращению из США она поставила собственный написанный мюзикл The Westie Monologues в местном театр, а после еще два.