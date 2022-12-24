Ребел Уилсон: роман с девушкой из Латвии, дочь от суррогатной матери и карьера в Голливуде

Личная жизнь и роман с девушкой из Латвии

Портал Digital Spy писал, что Ребел Уилсон три года (с 2012 по 2015) жила с открытым геем Мэттом Лукасом в Лос-Анджелесе. 9 июня 2022 года актриса сделала каминг-аут и впервые показала свою возлюбленную. Ею оказалась дизайнер Рамона Агрума из Латвии.

Рамона Агрума живет в Лос-Анджелесе и является основателем экологически чистого бренда одежды Lemon Ve Limon. Известно, что она является послом бренда Bee Goddess Jewellery, а также состоит в волонтерской организации, которая поддерживает детские учреждения.

Юность Рамоны прошла в Латвии, где она окончила школу и поступила в Латвийский университет. Судя по ее профилю на LinkedIn, она свободно говорит на латышском, английском, немецком и русском языках.

Ребел и Рамона, по сведениям СМИ, встречаются уже 8 месяцев. Пару уже не раз замечали вместе: они посещали светские мероприятия, катались на лыжах и побывали на вечеринке издания Vanity Fair в рамках церемонии вручения премии "Оскар".

Источники Daily Mail рассказали, что Ребел и Рамона планируют создание семьи. По информации издания, предложение руки и сердца прозвучало несколько недель сразу после недавней вечеринки по случаю Хэллоуина. Возможно, скоро девушки сыграют свадьбу. Кроме того, известно, что Ребел уже успела познакомить маму со своей партнершей.

В ноябре 2022 года в семье Ребел произошло пополнение. У актрисы родилась дочь при помощи суррогатной матери. Сейчас звезда занимается воспитанием малышки и иногда делится трогательными моментами в соцсетях.