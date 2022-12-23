Интарс Бусулис готов сыграть свадьбу в третий раз

22 декабря семья Интарса Бусулиса отметила свой 21-летний юбилей. Музыкант признался, что тогда его будущая супруга Инга уже ждала первенца.

"Родители сказали - надо жениться! Мы уже были совершеннолетними. Мы женились дважды в один день. У нас была языческая свадьба по латышским традициям и еще одна в Загсе", - сказал Интарс Бусулис.

Он не стал скрывать, что готов сыграть свадьбу и в третий раз: "Хотелось бы эти отношения укрепить перед Богом - в церкви!".

"Чтобы это было как в фильме - основательно поплакать, ощутить в себе мирское... Я не говорю, что у меня этого нет, но я хотел бы это чувство усилить", - говорит артиста.

Говоря о брачной жизни, музыкант говорит, что ничего не изменилось - он на Ингу смотрит, как и раньше и единственное, что появилось - это дети: "Искра есть, глаза горят, мы тоже иногда ссоримся, но это нормально!".

Больше на 1188.lv!