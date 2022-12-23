Пт, 23.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Интарс Бусулис готов сыграть свадьбу в третий раз

Sejas.lv
Интарс Бусулис готов сыграть свадьбу в третий раз
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments

Латвийский музыкант Интарс Бусулис гостил в программе Pasaki to skaļi, вспомнил свой день бракосочетания, который  произошел 21 год назад.

22 декабря семья Интарса Бусулиса отметила свой 21-летний юбилей. Музыкант признался, что тогда его будущая супруга Инга уже ждала первенца. 

"Родители сказали  - надо жениться! Мы уже были совершеннолетними. Мы женились дважды в один день. У нас была языческая свадьба по латышским традициям и еще одна в Загсе", - сказал Интарс Бусулис.

Он не стал скрывать, что готов сыграть свадьбу и в третий раз: "Хотелось бы эти отношения укрепить перед Богом - в церкви!".

"Чтобы это было как в фильме - основательно поплакать, ощутить в себе мирское... Я не говорю, что у меня этого нет, но я хотел бы это чувство усилить", - говорит артиста. 

Говоря о брачной жизни, музыкант говорит, что ничего не изменилось - он на Ингу смотрит, как и раньше и единственное, что появилось - это дети: "Искра есть, глаза горят, мы тоже иногда ссоримся, но это нормально!".

Больше на 1188.lv!

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх