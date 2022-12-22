В среду, 21 декабря, Александр Лукашенко поддержал предложение о продлении на 2023 год безвизового режима для жителей Литвы, Латвии и Польши, сообщают белорусские СМИ.
Беларусь продлила безвизовый режим. VDD призывает отказаться от поездок в праздничные дни
"В подтверждение открытости нашей страны, нацеленности на добрососедство и укрепление межнациональных связей сегодня было принято решение о продлении безвизового режима. Граждане Литвы, Латвии и Польши и далее смогут без препон посещать Беларусь", - сказано в Telegram-канале "Пул Первого", приближенном к пресс-службе президента.
Безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, был введен с 15 апреля этого года. Также с 1 июля был введен безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан Польши. Действие соответствующего порядка въезда предусмотрено до конца текущего года.
За время безвизового режима соседнюю страну, по данным белорусской стороны, посетили почти 370 тыс. граждан Евросоюза (граждане Литвы - более 70%, Латвии - около 20%, Польши - 10%), сказано в Telegram-канале "Пул Первого".
VDD призывает жителей отказаться от поездок в Россию и Беларусь в праздничные дни
Принимая во внимание текущие риски безопасности в регионе, связанные с развязанной Россией в Украине войной, а также агрессивную риторику России в отношении Латвии, Служба государственной безопасности (VDD) призывает граждан Латвии не ездить в Россию и Беларусь в предстоящие праздники, сообщили агентству LETA в службе.
VDD в очередной раз напоминает, что представители спецслужб этих стран чаще всего пытаются завербовать граждан Латвии непосредственно на территории своей страны.
Первый контакт чаще всего происходит на границе, когда представители спецслужб выдают себя за пограничников, но могут использовать и другие прикрытия.
Поэтому VDD рекомендует гражданам Латвии быть осторожными при контактах с любыми российскими и белорусскими государственными и муниципальными учреждениями, а также с лицами, работающими на государственных предприятиях и в вузах, научно-исследовательских институтах и сфере высоких технологий.
В VDD уже указывали, что для спецслужб России и Беларуси характерно использование так называемых "прикомандированных офицеров", действующих под прикрытием указанных учреждений.
В связи с высокими рисками VDD призывает всех, кому предстоит пересечь границу России или Беларуси, быть осторожными и обращаться в службу, информируя о потенциально подозрительных ситуациях. Случаи считаются подозрительными, если при пересечении границы или во время пребывания в этих странах жители Латвии подвергаются усиленным проверками или вопросам, а также если их электронные устройства попадают в руки вышеупомянутых лиц.
Также VDD призывает жителей Латвии сообщать в службу о случаях необоснованных обвинений в нарушении или преступлении либо о приглашении к сотрудничеству со спецслужбами России или Беларуси.
Связаться со VDD можно по круглосуточному телефону 67208964 или электронной почте info@vdd.gov.lv. VDD гарантирует конфиденциальность.
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