Беларусь продлила безвизовый режим. VDD призывает отказаться от поездок в праздничные дни

VDD в очередной раз напоминает, что представители спецслужб этих стран чаще всего пытаются завербовать граждан Латвии непосредственно на территории своей страны.

Первый контакт чаще всего происходит на границе, когда представители спецслужб выдают себя за пограничников, но могут использовать и другие прикрытия.

Поэтому VDD рекомендует гражданам Латвии быть осторожными при контактах с любыми российскими и белорусскими государственными и муниципальными учреждениями, а также с лицами, работающими на государственных предприятиях и в вузах, научно-исследовательских институтах и ​​сфере высоких технологий.

В VDD уже указывали, что для спецслужб России и Беларуси характерно использование так называемых "прикомандированных офицеров", действующих под прикрытием указанных учреждений.

В связи с высокими рисками VDD призывает всех, кому предстоит пересечь границу России или Беларуси, быть осторожными и обращаться в службу, информируя о потенциально подозрительных ситуациях. Случаи считаются подозрительными, если при пересечении границы или во время пребывания в этих странах жители Латвии подвергаются усиленным проверками или вопросам, а также если их электронные устройства попадают в руки вышеупомянутых лиц.

Также VDD призывает жителей Латвии сообщать в службу о случаях необоснованных обвинений в нарушении или преступлении либо о приглашении к сотрудничеству со спецслужбами России или Беларуси.

Связаться со VDD можно по круглосуточному телефону 67208964 или электронной почте info@vdd.gov.lv. VDD гарантирует конфиденциальность.