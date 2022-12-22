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Трагедия в Тумской волости: товарный поезд сбил молодого человека

rus.tvnet.lv/LETA
Трагедия в Тумской волости: товарный поезд сбил молодого человека
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Товарный поезд
Товарный поезд Фото: Evija Trifanova/LETA

В среду, 21 декабря, в Тумской волости Тукумского края товарный поезд сбил молодого человека, сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Несчастный случай произошел в 13:42 на железнодорожных путях на участке между Тукумсом и Слампе.

По имеющейся у полиции информации, мужчина шел по шпалам между рельсами и не реагировал на предупреждающие сигналы поезда. От полученных травм он скончался на месте.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 13-й Уголовного закона и назначила экспертизу.

На месте происшествия движение поездов было остановлено примерно на час.

Полиция призывает людей быть осторожными возле железнодорожных путей, переходить пути только в специально отведенных местах, смотреть по сторонам и не пользоваться наушниками во время нахождения вблизи железнодорожных путей.

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