В среду, 21 декабря, в Тумской волости Тукумского края товарный поезд сбил молодого человека, сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.
Трагедия в Тумской волости: товарный поезд сбил молодого человека
Трагедия в Тумской волости: товарный поезд сбил молодого человека
Несчастный случай произошел в 13:42 на железнодорожных путях на участке между Тукумсом и Слампе.
По имеющейся у полиции информации, мужчина шел по шпалам между рельсами и не реагировал на предупреждающие сигналы поезда. От полученных травм он скончался на месте.
Полиция возбудила уголовное дело по статье 13-й Уголовного закона и назначила экспертизу.
На месте происшествия движение поездов было остановлено примерно на час.
Полиция призывает людей быть осторожными возле железнодорожных путей, переходить пути только в специально отведенных местах, смотреть по сторонам и не пользоваться наушниками во время нахождения вблизи железнодорожных путей.
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