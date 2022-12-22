Трагедия в Тумской волости: товарный поезд сбил молодого человека

Несчастный случай произошел в 13:42 на железнодорожных путях на участке между Тукумсом и Слампе.

По имеющейся у полиции информации, мужчина шел по шпалам между рельсами и не реагировал на предупреждающие сигналы поезда. От полученных травм он скончался на месте.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 13-й Уголовного закона и назначила экспертизу.

На месте происшествия движение поездов было остановлено примерно на час.

Полиция призывает людей быть осторожными возле железнодорожных путей, переходить пути только в специально отведенных местах, смотреть по сторонам и не пользоваться наушниками во время нахождения вблизи железнодорожных путей.