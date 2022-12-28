Во второй серии викторины RUS TVNET "Латвия для весёлых" участники отгадывают страны, в которых, как и в Латвии, тоже традиционно едят пипаркукас, и вспоминают, бывал ли когда-то в Риге настоящий Санта-Клаус.
Где еще едят пипаркукас и бывал ли у нас настоящий Санта? Игра от RUS TVNET
Где еще едят пипаркукас и бывал ли у нас настоящий Санта? Игра от RUS TVNET
Смотрите видео и угадывайте правильные ответы вместе с участниками викторины! Финальная часть игры и объявление ее победителей - уже завтра, 29 декабря, на RUS TVNET!
Первую часть игры можно посмотреть тут.
Правила "Латвии для весёлых"
- Участники за ограниченное количество времени отвечают на вопросы и записывают свой ответ на специальных табличках;
- За правильный ответ участник получает балл;
- В вопросах, требующих точности, если не удалось угадать верный ответ, балл достается тому, кто был ближе всего к правильному ответу;
- Побеждает тот, кто к концу игры набирает наибольшее количество баллов.
Участники "Латвии для весёлых":
- Депутат Сейма и сопредседатель партии "Прогрессивные" Антонина Ненашева vs эпидемиолог Никита Троянский;
- Актер театра и кино, музыкант Максим Бусел vs стилист, блогер и телеведущая Жанна Дубска;
- Стендап-комик Александр Марголин vs директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова и актриса Дана Бйорк.
Во время игры участники узнавали что-то новое, спорили, просили подсказки и делились своими теплыми и уютными историями, связанными с Рождеством, Новым годом и зимой.
Галерея: Съемки и закулисье программы "Латвия для весёлых"
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