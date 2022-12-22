Индия призывает надеть маски, больницы в Китае заполнены. Ждать ли новой волны ковида?

Заразный BF.7

Всплеск случаев заболевания в Китае связывают с отменой некоторых ограничений после многотысячных протестов против строгих мер и локдаунов, прокатившихся по стране две недели назад.

Во время пандемии Китай, в отличие от многих других стран, сделал ставку не на вакцины, а на политику "нулевого ковида" - жесткие ограничения, когда даже из-за единичных случаев власти могли внезапно закрыть на локдаун города с несколькими миллионами жителей.

Во вторник Китай сообщил о пяти случаях смерти, связанных с коронавирусом Фото: EPA

При этом в Китае не использовали РНК-вакцины, произведенные за рубежом, а разработали свои, которые оказались менее эффективными для защиты организма.

Строгие ограничения привели к массовым протестам, и теперь, после послабления, число случаев резко возросло, что вызывает опасения по поводу возможной высокой смертности среди пожилых людей, которые особенно уязвимы.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что очень обеспокоен ситуацией в Китае, и призвал Пекин предоставить больше информации о количестве случаев, тяжести заболеваний, госпитализациях и ситуации в отделениях интенсивной терапии.

По всей видимости, в Китае речь идет о случаях Covid-19, вызванных BF.7 - подвариантом "Омикрона". Власти страны заявляют, что, несмотря на всплеск, смертельных случаев немного - пять человек умерли во вторник - и двое в понедельник.