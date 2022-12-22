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Индия призывает надеть маски, больницы в Китае заполнены. Ждать ли новой волны ковида?

BBC News Русская служба
Индия призывает надеть маски, больницы в Китае заполнены. Ждать ли новой волны ковида?
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BBC
Фото: Getty Images

Власти Индии призывают граждан снова соблюдать ковидные ограничения, включая ношение масок. Всплеск случаев в соседнем Китае заставил индийские власти насторожиться.

В последние недели, по сообщениям Всемирно организации здравоохранения, больницы в Пекине и других городах Китая, заполняются на фоне опасений по поводу новой волны Covid-19, обрушившейся на страну.

Китай при этом фактически до сих пор закрыт - например,

Власти страны заявляют, что количество случаев заболевания относительно низкое, однако, по словам главы отдела по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкла Райна, отделения реанимации в Китае быстро заполняются.

На этом фоне жителей соседней Индии призывают снова надеть маски и соблюдать набор правил, рекомендованный во время пандемии, а также сделать бустерные уколы вакцины в качестве предосторожности.

Китай впервые разрешил поставки иностранной вакцины в страну - в среду туда прибыла первая партия немецкой Pfizer/BioNTech.

Резко выросло количество обращений в поликлиники и в России - там ковид наложился на сезонные эпидемии ОРВИ и гриппа, в результате нагрузка на поликлиники в выросла почти на 50% по сравнению с периодом пандемии в начале этого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Заразный BF.7

Всплеск случаев заболевания в Китае связывают с отменой некоторых ограничений после многотысячных протестов против строгих мер и локдаунов, прокатившихся по стране две недели назад.

Во время пандемии Китай, в отличие от многих других стран, сделал ставку не на вакцины, а на политику "нулевого ковида" - жесткие ограничения, когда даже из-за единичных случаев власти могли внезапно закрыть на локдаун города с несколькими миллионами жителей.

Во вторник Китай сообщил о пяти случаях смерти, связанных с коронавирусом
Во вторник Китай сообщил о пяти случаях смерти, связанных с коронавирусом Фото: EPA

При этом в Китае не использовали РНК-вакцины, произведенные за рубежом, а разработали свои, которые оказались менее эффективными для защиты организма.

Строгие ограничения привели к массовым протестам, и теперь, после послабления, число случаев резко возросло, что вызывает опасения по поводу возможной высокой смертности среди пожилых людей, которые особенно уязвимы.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что очень обеспокоен ситуацией в Китае, и призвал Пекин предоставить больше информации о количестве случаев, тяжести заболеваний, госпитализациях и ситуации в отделениях интенсивной терапии.

По всей видимости, в Китае речь идет о случаях Covid-19, вызванных BF.7 - подвариантом "Омикрона". Власти страны заявляют, что, несмотря на всплеск, смертельных случаев немного - пять человек умерли во вторник - и двое в понедельник.

"Мы в течение нескольких недель говорили, что этот вариант вируса очень заразный, и будет очень трудно полностью его остановить, используя только меры общественного здравоохранения и социальные меры. Выход - вакцинация", - говорит Майкл Райн.

Канцлер Олаф Шольц (слева) настаивал на том, чтобы немецкие вакцины BioNTech были доступны для граждан Китая
Канцлер Олаф Шольц (слева) настаивал на том, чтобы немецкие вакцины BioNTech были доступны для граждан Китая Фото: EPA

В среду Германия объявила, что отправила в Китай несколько тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech в Китай - после визита Олафа Шольца в Пекин в ноябре китайские власти согласились разрешить гражданам Германии в Китае сделать прививку европейским препаратом.

Пока речь идет только о немецких эмигрантах, находящихся в Китае. Поставленных доз, как заявляет Берлин, должно хватить на 20 тысяч человек.

Отреагировали и в других странах: аптеки Сингапура столкнулись с повышенным спросом на парацетамол - его скупают живущие там китайцы, чтобы отправить домой.

Правительству Сингапура даже пришлось призвать жителей покупать товары "в количествах, достаточных для собственного потребления".

"Доза предосторожности"

Сообщения о ситуации в Китае вызвали тревогу среди жителей соседней Индии.

По официальным данным, сейчас в стране зафиксировано 3400 активных случаев заражения коронавирусом, и власти утверждают, что заболеваемость, в отличие от Китая, идет на спад, а причин для паники нет.

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия заявил, что правительство внимательно отслеживает новые варианты, и рекомендовало властям индийских штатов направить образцы всех пациентов с положительным результатом на ковид в лаборатории, аккредитованные министерством здравоохранения.

Жителей Индии призвали снова соблюдать дистанцию, носить маски, почаще мыть руки и делать бустерные уколы вакцины, которые власти называют мерой предосторожности.

Фото: Getty Images

На международных рейсах в индийских аэропортах начали проводить выборочные тесты на ковид, хотя официальных сообщений об изменении правил авиаперевозок пока не было.

Рекордные обращения в больницы в России

В среду мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе - рекордные объемы госпитализации детей.

"В начале года у нас в связи с "Омикроном" пиковое посещение поликлиник составляло порядка 40-45 тыс. человек в сутки. Нынешней осенью с учетом ковида, ОРВИ, тяжелого гриппа у нас количество посещений в сутки доходило до 60 тыс. Мы даже перевалили пиковые пороги предыдущих пандемических периодов с точки зрения нагрузки на амбулаторную систему здравоохранения", - заявил Собянин.

В основном, по данным Роспотребнадзора, болеют гриппом - вирусы гриппа стали причиной заболеваний у 70% пациентов, причем преобладает штамм А (H1N1) 2009 - так называемый "свиной грипп", которого давно не было, а значит, нет и коллективного иммунитета, что существенно осложняет ситуацию.

Что касается коронавируса, то его подъема эпидемиологи в России не ждут - и говорят, что ситуация с ним относительно спокойная.

"В России ежедневно регистрируются 6-7 тыс. новых случаев. Вместе с тем сезонные коронавирусы - это исторически зимние вирусы, поэтому и COVID-19 может о себе вновь напомнить. Но думаю, что в любом случае существенного подъема заболеваемости сейчас не будет", - заявила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

BBC
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