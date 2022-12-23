Президент Левитс уходит в отпуск

Президент проведет отпуск в Латвии и не планирует публичных мероприятий.

Однако в случае необходимости глава государства будет выполнять все обязанности президента государства, предусмотренные Конституцией и законами.

Ранее Левитс сказал, что переход на обучение на латышском стало важнейшим для Латвии решением года. Об этом президент рассказал в передаче Nauda runā на портале TVNET.

По словам президента, это решение прерывает 30-летнюю постколониальную традицию разделения общества на две языковых среды. Президент подчеркнул, что в Латвии единый государственный язык, который укрепит общество.

"Мы шли к этому решению нерешительно, отступая назад. Думаю, война в Украине доказала, что мы должны выбраться из российского пространства, и мы это делаем достаточно последовательно", - сказал президент.

Левитс подчеркнул, что Латвия является частью западного общества со всеми вытекающими последствиями с точки зрения национальной идентичности и языка. Экономика также ориентирована на Европейский союз, а предприятия экспортируют по всему миру.

Левитс подчеркнул, что в период своего президентства постоянно обращает внимание на важность образования для развития страны. В декларацию нового правительства включены определенные обязательства, одни более конкретные, другие менее, но совершенно очевидно, что новое правительство будет уделять этому вопросу внимание, сказал президент.

Он отметил, что Латвия выделяет всего 0,7% валового внутреннего продукта (ВВП) на науку и исследования, в то время как в Европе в среднем этот показатель превышает 2%, а, например, Люксембург и Ирландия выделяют на науку и исследования до 5% ВВП.

В декларации правительства для этих целей предусмотрено 1,5% ВВП, и президент выразил надежду, что эта цель будет достигнута.

"То, что откладывалось долгое время, не может быть сделано за один день. В любом случае это, пожалуй, самая важная задача нового правительства, чтобы достичь роста страны", - подытожил Левитс.