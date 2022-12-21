Левитс: переход на обучение на латышском - важнейшее решение года

Президент также высоко оценил реформу вузов, начатую после многолетнего застоя. Созданы советы вузов, задачей которых является разработка стратегии их работы и и целей. По мнению президента, без поставленных целей существование любого вуза, тем более университета, неэффективно.

Левитс подчеркнул, что Латвия является частью европейского и западного общества, поэтому в стране должны быть хорошие вузы и высококвалифицированная наука. Он считает, что у Латвии в этой сфере есть потенциал, и именно на это направлена начатая, но еще не завершенная реформа высших учебных заведений.

Президент также напомнил о своем ноябрьском обращении к Сейму, в котором подчеркнул, что единственный реальный ресурс Латвии - это образованные, конкурентоспособные люди, и этот ресурс нужно развивать.

Левитс подчеркнул, что в период своего президентства постоянно обращает внимание на важность образования для развития страны. В декларацию нового правительства включены определенные обязательства, одни более конкретные, другие менее, но совершенно очевидно, что новое правительство будет уделять этому вопросу внимание, сказал президент.

Он отметил, что Латвия выделяет всего 0,7% валового внутреннего продукта (ВВП) на науку и исследования, в то время как в Европе в среднем этот показатель превышает 2%, а, например, Люксембург и Ирландия выделяют на науку и исследования до 5% ВВП.

В декларации правительства для этих целей предусмотрено 1,5% ВВП, и президент выразил надежду, что эта цель будет достигнута.

"То, что откладывалось долгое время, не может быть сделано за один день. В любом случае это, пожалуй, самая важная задача нового правительства, чтобы достичь роста страны", - подытожил Левитс.