Исторически самым важным решением в этом году в Латвии стало решение о переходе на обучение на государственном языке, заявил президент Эгил Левитс в передаче Nauda runā на портале TVNET.
Левитс: переход на обучение на латышском - важнейшее решение года
По словам президента, это решение прерывает 30-летнюю постколониальную традицию разделения общества на две языковых среды. Президент подчеркнул, что в Латвии единый государственный язык, который укрепит общество.
"Мы шли к этому решению нерешительно, отступая назад.
Думаю, война в Украине доказала, что мы должны выбраться из российского пространства, и мы это делаем достаточно последовательно", - сказал президент.
Левитс подчеркнул, что Латвия является частью западного общества со всеми вытекающими последствиями с точки зрения национальной идентичности и языка. Экономика также ориентирована на Европейский союз, а предприятия экспортируют по всему миру.
"Мы видим, что экономические связи с Россией бесперспективны. Те бизнесмены, которые до сих пор сотрудничали с Россией, переориентируют свою деятельность. А о компаниях, которые этого не сделают, можно предположить, что они не способны быть хорошими предприятиями, если ориентируются только на Россию и постсоветское пространство", - сказал президент.
Оглядываясь на 2022 год, Левитс также высоко оценил работу суда по экономическим делам. По его мнению, процесс набрал обороты и ускорились судебные разбирательства по экономическим вопросам. Президент указал, что возможности суда исчерпаны и их необходимо увеличить, но в целом это правильный путь, который вносит определенный вклад в экономическое развитие страны.
Президент также высоко оценил реформу вузов, начатую после многолетнего застоя. Созданы советы вузов, задачей которых является разработка стратегии их работы и и целей. По мнению президента, без поставленных целей существование любого вуза, тем более университета, неэффективно.
Левитс подчеркнул, что Латвия является частью европейского и западного общества, поэтому в стране должны быть хорошие вузы и высококвалифицированная наука. Он считает, что у Латвии в этой сфере есть потенциал, и именно на это направлена начатая, но еще не завершенная реформа высших учебных заведений.
Президент также напомнил о своем ноябрьском обращении к Сейму, в котором подчеркнул, что единственный реальный ресурс Латвии - это образованные, конкурентоспособные люди, и этот ресурс нужно развивать.
Левитс подчеркнул, что в период своего президентства постоянно обращает внимание на важность образования для развития страны. В декларацию нового правительства включены определенные обязательства, одни более конкретные, другие менее, но совершенно очевидно, что новое правительство будет уделять этому вопросу внимание, сказал президент.
Он отметил, что Латвия выделяет всего 0,7% валового внутреннего продукта (ВВП) на науку и исследования, в то время как в Европе в среднем этот показатель превышает 2%, а, например, Люксембург и Ирландия выделяют на науку и исследования до 5% ВВП.
В декларации правительства для этих целей предусмотрено 1,5% ВВП, и президент выразил надежду, что эта цель будет достигнута.
"То, что откладывалось долгое время, не может быть сделано за один день. В любом случае это, пожалуй, самая важная задача нового правительства, чтобы достичь роста страны", - подытожил Левитс.
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