22 декабря украинская певица Jerry Heil разместила в Instagram видеофрагмент, на котором запечатлен момент падения со сцены в оркестровую яму на бетонный пол с трехметровой высоты.
Перелом ребра и сотрясение: украинская певица Jerry Heil упала с трехметровой высоты
Перелом ребра и сотрясение: украинская певица Jerry Heil упала с трехметровой высоты
22 декабря Jerry Heil выступала в Тернополе. Во время выхода на сцену, она упала в оркестровую яму и была госпитализирована.
"Я уже пришла в сознание, у меня все настолько хорошо, насколько это возможно, потому что при таких условиях получить только сотрясение и перелом ребра – это чудо", - написала звезда.
Девушка отмечает, что ей показалось, что там есть пол. Она пожаловалась на кратковременную потерю памяти.
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