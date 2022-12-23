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Перелом ребра и сотрясение: украинская певица Jerry Heil упала с трехметровой высоты

rus.tvnet.lv
Перелом ребра и сотрясение: украинская певица Jerry Heil упала с трехметровой высоты
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Jerry Heil
Jerry Heil Фото: Jānis Škapars/TVNET

​22 декабря украинская певица Jerry Heil разместила в Instagram видеофрагмент, на котором запечатлен момент падения со сцены в оркестровую яму на бетонный пол с трехметровой высоты.

22 декабря  Jerry Heil выступала в Тернополе. Во время выхода на сцену, она упала в оркестровую яму и была госпитализирована.

"Я уже пришла в сознание, у меня все настолько хорошо, насколько это возможно, потому что при таких условиях получить только сотрясение и перелом ребра – это чудо", - написала звезда.

Девушка отмечает, что ей показалось, что там есть пол. Она пожаловалась на кратковременную потерю памяти. 

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