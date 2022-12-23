Перелом ребра и сотрясение: украинская певица Jerry Heil упала с трехметровой высоты

22 декабря Jerry Heil выступала в Тернополе. Во время выхода на сцену, она упала в оркестровую яму и была госпитализирована.

"Я уже пришла в сознание, у меня все настолько хорошо, насколько это возможно, потому что при таких условиях получить только сотрясение и перелом ребра – это чудо", - написала звезда.

Девушка отмечает, что ей показалось, что там есть пол. Она пожаловалась на кратковременную потерю памяти.