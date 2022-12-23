Видео ⟩ Стрельба в центре Парижа: есть жертвы. Происшествие вызвало беспорядки

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен объявил, что из-за произошедшего прерывает поездку по стране и возвращается в Париж. Мэр Парижа Анн Идальго поблагодарила полицию за оперативные действия и выразила сочувствие семьям погибших и пострадавших, пишет "Медуза".

Начались беспорядки

Вскоре после стрельбы в районе курдского центра начались протесты курдской общины, которые переросли в столкновения с полицией. Протестующие переворачивали мусорные контейнеры и ресторанные столики, пишет Русская служба BBC.

На место выехала полиция, экипированная для подавления беспорядков. Полицейские применили слезоточивый газ, протестующие кидали в них камни.

Ранее Курдский демократический центр Франции осудил атаку и заявил, что акция поминовения погибших пройдет в пятницу.

Его представитель заявил, что считает, что французские власти "снова не смогли защитить" живущих в их стране курдов.

Фото: Reuters/ScanPix

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отметил, что целью стрелявшего явно были иностранцы, однако то, что это были именно курды, пока утверждать нельзя. Его мотивы выясняются.

Президент Франции Эммануэль Макрон спустя несколько часов после атаки написал в Twitter: "Курды Франции подверглись гнусной атаке в сердце Парижа. Мои мысли с людьми, которые борются за свою жизнь, с их семьями и близкими. Благодарю силы безопасности за их храбрость и хладнокровие".

Les Kurdes de France ont été la cible d’une odieuse attaque au cœur de Paris. Pensées aux victimes, aux personnes qui luttent pour vivre, à leurs familles et proches. Reconnaissance à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur sang-froid. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 23, 2022