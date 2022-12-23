В результате стрельбы в центре Парижа около полудня в пятницу, 23 декабря, три человека погибли и еще трое получили ранения, сообщили в полиции и прокуратуре.
Видео ⟩ Стрельба в центре Парижа: есть жертвы. Происшествие вызвало беспорядки
Как пишет "Би-би-си Русская служба", инцидент произошел недалеко от курдского культурного центра у Восточного вокзала. Жителей столица Франции попросили не приближаться к этому району.
По словам очевидца, мужчина вынул пистолет из сумки и открыл беспорядочную стрельбу. Стрелявшего быстро нейтрализовали - это мужчина 69 лет, о его мотивах пока ничего не известно.
Местный житель Эмануэль Буженан сообщил агентству AFP, что мужчину задержали в парикмахерской.
"Люди паниковали, вызывали полицию и указывали на салон - "он там, он там, заходите", - рассказал очевидец произошедшего.
На полу салона лежали два человека. Он добавил, что у них были ранены ноги.
Как сообщили в прокуратуре Парижа, начато расследование и "мужчина 60-70 лет арестован и находится под стражей".
"Идет процесс установления его личности, - сообщили в прокуратуре.
ALERTE - Au moins 1 mort et plusieurs blessés en urgence absolue après des tirs à l’arme en feu en plein cœur de Paris. L’auteur présumé interpelé. pic.twitter.com/G7tVko9gW4— Remy Buisine (@RemyBuisine) December 23, 2022
Владелица магазина рядом с местом происшествия рассказала AFP, что слышала семь или восемь выстрелов. "Была полная паника. Мы заперлись в магазине", - сказала женщина AFP.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен объявил, что из-за произошедшего прерывает поездку по стране и возвращается в Париж. Мэр Парижа Анн Идальго поблагодарила полицию за оперативные действия и выразила сочувствие семьям погибших и пострадавших, пишет "Медуза".
Начались беспорядки
Вскоре после стрельбы в районе курдского центра начались протесты курдской общины, которые переросли в столкновения с полицией. Протестующие переворачивали мусорные контейнеры и ресторанные столики, пишет Русская служба BBC.
На место выехала полиция, экипированная для подавления беспорядков. Полицейские применили слезоточивый газ, протестующие кидали в них камни.
Ранее Курдский демократический центр Франции осудил атаку и заявил, что акция поминовения погибших пройдет в пятницу.
Его представитель заявил, что считает, что французские власти "снова не смогли защитить" живущих в их стране курдов.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отметил, что целью стрелявшего явно были иностранцы, однако то, что это были именно курды, пока утверждать нельзя. Его мотивы выясняются.
Президент Франции Эммануэль Макрон спустя несколько часов после атаки написал в Twitter: "Курды Франции подверглись гнусной атаке в сердце Парижа. Мои мысли с людьми, которые борются за свою жизнь, с их семьями и близкими. Благодарю силы безопасности за их храбрость и хладнокровие".
Les Kurdes de France ont été la cible d’une odieuse attaque au cœur de Paris. Pensées aux victimes, aux personnes qui luttent pour vivre, à leurs familles et proches. Reconnaissance à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur sang-froid.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 23, 2022
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