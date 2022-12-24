Ушел из жизни бывший посол Янис Эйцхманис.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич выразил глубочайшие соболезнования родственникам бывшего посла в Греции, НАТО и Испании в микроблоге Twitter в связи с его кончиной.

"Янис был высококлассным профессионалом, доброжелательным и отзывчивым коллегой, внесшим большой вклад в создание и развитие нашей дипломатической службы", - отметил министр.

Эйцхманис начал работать на дипломатической службе в 1993 году в качестве директора американского департамента. Посол выполнял обязанности советника президента по иностранным делам, был заместителем главы посольства Латвии в США.

С 2004 по 2007 год Эйцхманис был чрезвычайным и полномочным послом в Греции, а также принял на себя обязанности чрезвычайного и полномочного посла-нерезидента на Кипре, в Боснии и Герцеговине.

Важной и полной вызовов стала каденция посла в НАТО с 2006 по 2011 год. Затем, с 2011 по 2015 год, Эйцхманис выполнял обязанности посла в Испании, а также был послом-нерезидентом в Андорре.

Эйцхманис продолжал передавать свой опыт новому поколению дипломатов, работая в Квалификационной комиссии Министерства иностранных дел.

За заслуги и вклад в интеграцию Латвии в Европейский союз и НАТО Эйцхманис получил несколько высоких наград: орден Виестурса II степени и Крест за заслуги II степени.

Еще в среду Эйцхманису была вручена награда за его пожизненный вклад во внешнюю политику Латвии.