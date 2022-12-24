Некоторые горнолыжные трассы закрыты из-за оттепели, на других изменено время работы

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, трасса Rāmkalni временно закрыта.

На сайте Kamparkalns указано, что, с учетом возможных изменений прогнозов погоды, информация о последующем графике работы будет уточнена. В настоящее время планируется, что 24 декабря Kamparkalns будет работать с 12:00 до 17:00, а 25 декабря - с 10:00 до 22:00.

Из опубликованной информации следует, что 24 декабря Reiņa trase открыта с 10:00 до 16:00, а 25 декабря - с 10:00 до 19:00.

На сайте Milzkalns указано, что 24 декабря его рабочее время с 10:00 до 17:00, 25 декабря - с 11:00 до 22:00, а 26 декабря Milzkalns будет работать с 10:00 до 21:00.

Riekstukalns 24 декабря планирует работать с 9:00 до 18:00, а в воскресенье, 25 декабря, - с 11:00 до 22:00.

Парк активного зимнего отдыха Ozolkalns работает с 10:00 до 18:00, а в воскресенье - с 11:00 до 20:00.

Галерея: Лыжная трасса в Парке победы