Несколько лыжных трасс закрыты из-за оттепели, на других изменено время работы в праздничные дни, свидетельствует обобщенная агентством LETA информация.
Некоторые горнолыжные трассы закрыты из-за оттепели, на других изменено время работы
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, трасса Rāmkalni временно закрыта.
На сайте Kamparkalns указано, что, с учетом возможных изменений прогнозов погоды, информация о последующем графике работы будет уточнена. В настоящее время планируется, что 24 декабря Kamparkalns будет работать с 12:00 до 17:00, а 25 декабря - с 10:00 до 22:00.
Из опубликованной информации следует, что 24 декабря Reiņa trase открыта с 10:00 до 16:00, а 25 декабря - с 10:00 до 19:00.
На сайте Milzkalns указано, что 24 декабря его рабочее время с 10:00 до 17:00, 25 декабря - с 11:00 до 22:00, а 26 декабря Milzkalns будет работать с 10:00 до 21:00.
Riekstukalns 24 декабря планирует работать с 9:00 до 18:00, а в воскресенье, 25 декабря, - с 11:00 до 22:00.
Парк активного зимнего отдыха Ozolkalns работает с 10:00 до 18:00, а в воскресенье - с 11:00 до 20:00.
Галерея: Лыжная трасса в Парке победы
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