Министерство образования планирует очередную материальную помощь Украине

Более подробная информация не раскрывается. Министерство обороны с начала войны только частично публично рассказала, какая помощь была доставлена в каждой посылке.

Еще в начале декабря правительство поддержало три распоряжения о передаче материально-технических средств в Украину.

В начале сентября Минобороны сообщило, что с 24 февраля представленная правительством Латвии военная поддержка Украины в борьбе против российского нападения составляет около 300 млн евро, в свою очередь жители Латвии, предприятия и негосударственные организации собрали пожертвования в размере более 15,7 млн евро.

В оказанную Латвией военную поддержку включены оружие, индивидуальная экипировка, сухие пищевые пайки, боеприпасы, противотанковое оружие, противовоздушные ракеты Stinger, беспилотные летательные аппараты, самоходные гаубицы, вертолеты, горючее и другие товары.

С начала войны Министерство внутренних дел несколько раз оказало из своих резервов различные практические услуги для украинских служб.