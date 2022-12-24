Министерство обороны планирует очередное отправление материально-технических средств помощи в Украину для помощи. Министерство подготовило проект решения правительства о передаче материально-технических средств в Украину.
Министерство образования планирует очередную материальную помощь Украине
Более подробная информация не раскрывается. Министерство обороны с начала войны только частично публично рассказала, какая помощь была доставлена в каждой посылке.
Еще в начале декабря правительство поддержало три распоряжения о передаче материально-технических средств в Украину.
В начале сентября Минобороны сообщило, что с 24 февраля представленная правительством Латвии военная поддержка Украины в борьбе против российского нападения составляет около 300 млн евро, в свою очередь жители Латвии, предприятия и негосударственные организации собрали пожертвования в размере более 15,7 млн евро.
В оказанную Латвией военную поддержку включены оружие, индивидуальная экипировка, сухие пищевые пайки, боеприпасы, противотанковое оружие, противовоздушные ракеты Stinger, беспилотные летательные аппараты, самоходные гаубицы, вертолеты, горючее и другие товары.
С начала войны Министерство внутренних дел несколько раз оказало из своих резервов различные практические услуги для украинских служб.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!