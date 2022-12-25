"Мы не будем ждать чуда". Украина встречает Рождество в условиях войны

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в субботу вечером с рождественским посланием, призвав украинский народ проявить стойкость перед лицом российского вторжения."Кто-то увидит сегодня первую звезду в небе над Бахмутом, Рубежным, Кременной. Кто-то встретит праздник в чужих домах, но не у чужих людей - у украинцев, приютивших украинцев. Кто-то услышит "Щедрик" (рождественская украинская народная песня. - Би-би-си) на другом языке - в Варшаве, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и многих других городах и странах. А кто-то встретит это Рождество в неволе, но пусть помнит, что мы придем за всеми нашими людьми, мы вернем свободу всем украинцам и украинкам", - пообещал Зеленский."Где бы мы ни были, мы будем сегодня вместе. Мы загадаем желание. Одно на всех. И ощутим радость. Одну на всех. И поймем истину. Одну на всех.