Видео ⟩ Следи за трансляцией - посмотри, что происходит в доме Санта-Клауса

Эта тематический городок находится в Лапландии, и это главный пункт назначения для многих семей, чтобы насладиться незабываемым чувством Рождества.

В Рованиеми есть офис Санта-Клауса, который предлагает организовать визиты к нему. Также в деревне нередко можно увидеть северное сияние.

Под влиянием пандемии Лапландия потерпела существенный ущерб. Количество посетителей, если сравнить прошлый год с 2019-м, упало на более чем 80%. Доходы сократились на более чем 90%.

До пандемии в столице Финляндии Рованиеми ежегодно привлекали более полумиллиона посетителей. Большинство туристов были из Великобритании, Испании, Франции, Ирландии, Италии и Сингапура.