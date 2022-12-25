На YouTube-канале финского города Рованиеми предлагается в прямом эфире последить за тем, что происходит в "официальном родном городе" Санта-Клауса.
Видео ⟩ Следи за трансляцией - посмотри, что происходит в доме Санта-Клауса
Следи за трансляцией - посмотри, что происходит в доме Санта-Клауса
Эта тематический городок находится в Лапландии, и это главный пункт назначения для многих семей, чтобы насладиться незабываемым чувством Рождества.
В Рованиеми есть офис Санта-Клауса, который предлагает организовать визиты к нему. Также в деревне нередко можно увидеть северное сияние.
Под влиянием пандемии Лапландия потерпела существенный ущерб. Количество посетителей, если сравнить прошлый год с 2019-м, упало на более чем 80%. Доходы сократились на более чем 90%.
До пандемии в столице Финляндии Рованиеми ежегодно привлекали более полумиллиона посетителей. Большинство туристов были из Великобритании, Испании, Франции, Ирландии, Италии и Сингапура.
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