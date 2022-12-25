СМИ: Один из крупнейших банков Грузии начал блокировать счета россиян

Во второй половине дня в пятницу, 23 декабря, несколько десятков граждан России получили сообщения о блокировке счетов в банке из-за "внутренней политики банка". Держателей счетов предупредили, что у них есть пять дней, чтобы снять деньги.

Имеющаяся в распоряжении "Медузы" информация свидетельствует, что до сих пор было заблокировано минимум 160 банковских счетов. Bank of Georgia до сих пор не уточнил причины блокировки счетов и указывает, что граждане Российской Федерации по-прежнему могут открыть счет "в установленном порядке".

Грузия в этом году стала одним из главных мест для эмиграции из России. В ноябре президент страны Саломе Зурабишвили сообщила, что после объявления в России мобилизации в Грузию приехали более 700 000 россиян, около 100 000 из которых остались в стране.

Согласно статистическим данным Национального банка Грузии, до сентября (то есть, до мобилизации) в грузинских банках счета открыли 39 000 граждан России.