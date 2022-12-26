Обманутые в Facebook мамы объединились в специальную группу WhatsApp, где делятся скриншотами переписок с ловким мошенником, который якобы продает товары, но исчезает с концами после получения предоплаты, сообщает передача Bez Tabu.
Полиция отказалась возбуждать дела после жалоб нескольких матерей о мошенничестве
Видео: сюжет передачи на латышском языке
Некая Анете Рудзите, которая живет в Лиепае и учится в Латвийском университете, представилась продавцом в Facebook. В конкретном профиле видно две красивые фотографии профиля и фоновое изображение плохого качества, а также только одно подтверждение дружбы и, что немаловажно, никакой информации или постов о детской одежде.
Анете якобы продает детскую одежду, но после получения предоплаты перестает отвечать своим клиентам.
Несколько потерпевших обратились в полицию, но получили отказ в возбуждении уголовного дела по разным статьям Уголовного кодекса: в каждом из случаев индивидуально была украдена небольшая сумма денег, поэтому полиции невыгодно вкладывать ресурсы при раскрытии таких дел.
Чтобы решить ситуацию, пострадавшие матери также могут объединиться в одном коллективном заявлении. В полиции также напоминают, что решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела может быть обжаловано.
Видео: Рекомендации PTAC на латышском языке
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