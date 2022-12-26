Полиция отказалась возбуждать дела после жалоб нескольких матерей о мошенничестве

Видео: сюжет передачи на латышском языке

Некая Анете Рудзите, которая живет в Лиепае и учится в Латвийском университете, представилась продавцом в Facebook. В конкретном профиле видно две красивые фотографии профиля и фоновое изображение плохого качества, а также только одно подтверждение дружбы и, что немаловажно, никакой информации или постов о детской одежде.

Анете якобы продает детскую одежду, но после получения предоплаты перестает отвечать своим клиентам.

Несколько потерпевших обратились в полицию, но получили отказ в возбуждении уголовного дела по разным статьям Уголовного кодекса: в каждом из случаев индивидуально была украдена небольшая сумма денег, поэтому полиции невыгодно вкладывать ресурсы при раскрытии таких дел.

Чтобы решить ситуацию, пострадавшие матери также могут объединиться в одном коллективном заявлении. В полиции также напоминают, что решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела может быть обжаловано.

Видео: Рекомендации PTAC на латышском языке