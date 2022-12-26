"Десятки тысяч безработных. Катастрофа в Латвии. Спасет только Россия". В последние недели в социальных сетях распространилось несколько видеороликов, созданных анонимными авторами. В них с помощью подобных утверждений рассказывается, как сильно якобы пострадала Латвия после того, как Россия "наказала ее за русофобию". Рассказанное в роликах не соответствует действительности и содержит старые и вырванные из контекста новости, выяснили расследователи проекта Re:Check.
Проверка фейков: Латвия НЕ умоляет Россию возобновить ж/д перевозки
В видео идет речь о железнодорожном транзите грузов. Чтобы "наказать Латвию за русофобию", Россия якобы значительно сократила или прекратила их, что привело к катастрофическим последствиям для Латвии. "Катастрофа в Латвии. Спасет только Россия. Латвия умоляет Москву вернуть транзит", - сказано в одном из них.
Latvijas Dzelzceļš уволил работников еще несколько лет назад
В другом говорится, что в Латвии уволены десятки тысяч работников, а затем рассказывается о 1500 уволенных сотрудников Latvijas Dzelzceļš. Якобы это наказание за "русофобию" Латвии.
В материалах российской пропаганды "латвийской русофобией" называют решения, принятые в этом году после вторжения России в Украину. Среди них - требование к обладателям постоянного вида на жительство подтверждать знание латышского языка и прекращение выдачи новых разрешений, демонтаж прославляющих советскую армию памятников и переход на обучение только на государственном языке.
В соцсетях видеоролики распространялись в ноябре и декабре 2022 года. Таким образом создается впечатление, что это "наказание" произошло сейчас - а именно, когда после российского вторжения в Украину Латвия вместе с другими странами Евросоюза ввела против России жесткие экономические санкции.
Это вводит в заблуждение. Во-первых, десятки тысяч увольнений - это выдумка. А 1500 сотрудников Latvijas Dzelzceļš были уволены еще в 2020 году. Об увольнении еще 700 работников предприятие сообщило в 2021 году. Тогда это действительно было связано с резким падением российских грузоперевозок. Российские тарифы на грузы, экспортируемые в российские порты, были ниже, чем в Латвии, поэтому российским компаниям было невыгодно перевозить их через Латвию. Так что падение объемов перевозок и последующее сокращение числа сотрудников Latvijas dzelzceļš не может быть связано с решениями, которые в России называют "латвийской русофобией".
Утверждение, что "Латвия умоляет Москву вернуть транзит", вводит в заблуждение. В одном из видео говорится о письме, которое в ноябре 2020 года Министерство финансов Латвии отправило помощнику министра транспорта Российской Федерации. В нем высказана просьба остановить снижение грузов. Про необходимость сохранить грузовые перевозки через российские порты тогда высказался и министр сообщения Талис Линкайтс. Однако это произошло в 2020 году, еще до полномасштабного вторжения России в Украину, а не сейчас, в 2022 году, как можно понять из сказанного в записи. Видео представлено словами: "Вот это поворот! 5 минут назад Премьер Латвии обратился к России с позорной просьбой". Это неправда, потому что никакого "поворота" нет, и речь идет о событиях двухгодичной давности. К тому же и в то время письмо отправил не премьер Латвии, как сказано в видео, а чиновник Министерства сообщения - заместитель госсекретаря.
В начале этого года, после вторжения России в Украину, министр Линкайтс заявил, что "в худшем случае следует ожидать железного занавеса на границе между Латвией и Россией" и сокращения объема грузов до 85%. Однако ни он, ни политики из других партий латвийского правительства не обращались к России с просьбой восстановить перевозку грузов и не говорили об этом публично. Напротив, Латвия - одна из стран Евросоюза, выступающих за ужесточение санкций против России из-за ее агрессии в Украине.
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