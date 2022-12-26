Проверка фейков: Латвия НЕ умоляет Россию возобновить ж/д перевозки

Это вводит в заблуждение. Во-первых, десятки тысяч увольнений - это выдумка. А 1500 сотрудников Latvijas Dzelzceļš были уволены еще в 2020 году. Об увольнении еще 700 работников предприятие сообщило в 2021 году. Тогда это действительно было связано с резким падением российских грузоперевозок. Российские тарифы на грузы, экспортируемые в российские порты, были ниже, чем в Латвии, поэтому российским компаниям было невыгодно перевозить их через Латвию. Так что падение объемов перевозок и последующее сокращение числа сотрудников Latvijas dzelzceļš не может быть связано с решениями, которые в России называют "латвийской русофобией".

Утверждение, что "Латвия умоляет Москву вернуть транзит", вводит в заблуждение. В одном из видео говорится о письме, которое в ноябре 2020 года Министерство финансов Латвии отправило помощнику министра транспорта Российской Федерации. В нем высказана просьба остановить снижение грузов. Про необходимость сохранить грузовые перевозки через российские порты тогда высказался и министр сообщения Талис Линкайтс. Однако это произошло в 2020 году, еще до полномасштабного вторжения России в Украину, а не сейчас, в 2022 году, как можно понять из сказанного в записи. Видео представлено словами: "Вот это поворот! 5 минут назад Премьер Латвии обратился к России с позорной просьбой". Это неправда, потому что никакого "поворота" нет, и речь идет о событиях двухгодичной давности. К тому же и в то время письмо отправил не премьер Латвии, как сказано в видео, а чиновник Министерства сообщения - заместитель госсекретаря.

В начале этого года, после вторжения России в Украину, министр Линкайтс заявил, что "в худшем случае следует ожидать железного занавеса на границе между Латвией и Россией" и сокращения объема грузов до 85%. Однако ни он, ни политики из других партий латвийского правительства не обращались к России с просьбой восстановить перевозку грузов и не говорили об этом публично. Напротив, Латвия - одна из стран Евросоюза, выступающих за ужесточение санкций против России из-за ее агрессии в Украине.