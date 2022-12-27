За выходные выявлено 542 новых случая Covid-19, скончались 2 человека

Умершие входили в возрастные категории от 80 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

За три дня проведено 2884 теста на Covid-19, 18,8% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 257,6 до 219,2 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6145 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 973 103 случая заражения.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах уменьшилось до 453 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

По состоянию на 23 декабря в больницах находились 478 инфицированных коронавирусом.

За последние сутки госпитализированы 50 пациентов с Covid-19, выписаны 30 человек.

У 169 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 161 человека среднетяжелое течение заболевания, восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии.