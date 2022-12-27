Православная церковь Украины разрешила своим епархиям проводить богослужения в честь праздника Рождества Христова в две даты - и 25 декабря, и 7 января. Об этом сообщает программа Panorāma.
Видео ⟩ Православные Украины впервые отметили Рождество 25 декабря
Патриархат решился на такие изменения, чтобы дистанцироваться от России в религиозных традициях.
"В первую очередь нужно понять настроение общества, готовы ли верующие праздновать рождение Христа 25 декабря. Мы знаем из Евангелия, что точной даты рождения нет. Мы празднуем не сам день рождения как день рождения человека, а празднуем событие рождения Христа. Поэтому мы можем отмечать событие и 25 декабря, и 7 января. Но очень важно, чтобы нация была едина и календарная реформа была мудрым и взвешенным решением", - говорит отец Михайло.
Отец Михайло утверждает, что, согласно опросам, 44% православных в Украине готовы праздновать Рождество Христово 25 декабря. Но некоторые все же сделают это 7 января.
Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)
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