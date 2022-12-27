Видео ⟩ Православные Украины впервые отметили Рождество 25 декабря

"В первую очередь нужно понять настроение общества, готовы ли верующие праздновать рождение Христа 25 декабря. Мы знаем из Евангелия, что точной даты рождения нет. Мы празднуем не сам день рождения как день рождения человека, а празднуем событие рождения Христа. Поэтому мы можем отмечать событие и 25 декабря, и 7 января. Но очень важно, чтобы нация была едина и календарная реформа была мудрым и взвешенным решением", - говорит отец Михайло.