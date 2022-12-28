ISW: Силы РФ под Бахмутом истощены. Ожидается кульминация

"Военные потери россиян, вероятно, вынудят армию РФ использовать в районе Бахмута ударную группу размером с дивизию", - отмечается в новом отчете ISW.

В отчете приводятся слова представителя Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, который 27 декабря сообщил, что российские войска в районе Бахмута больше не действуют в составах тактических групп рот и батальонов, а используют более мелкие группы от 10 до 15 человек.

В отчете отмечается, что примерно так же армия РФ действовала в Херсонской области в августе 2022 года.

Темпы наступления российской армии под Бахмутом в последнее время замедлились из-за нарастающего дефицита личного состава и боеприпасов, что вряд ли позволит им в ближайшее время поддерживать высокий темп наступательных действий, сказано в отчете.

Эксперты говорят, что использование групп размером с дивизию, вероятно, является результатом длительных боевых действий и что более крупные армейские формирования, превышающие размер взвода, деградируют.

Российские войска продолжают предпринимать безуспешные попытки атаковать Соледар и в понедельник, 26 декабря, снова попытались атаковать Бахмут. Генштаб ВСУ сообщает, что нападение было отражено.

Наступательные операции российской армии на востоке Украины в значительной степени опирались на артиллерийскую поддержку, (...) и проблемы со снабжением боеприпасами могут существенно повлиять на способность российских войск поддерживать нынешний темп наступательных операций в районе городов Авдеевка и Донецк, говорится в отчете ISW.