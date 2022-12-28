Биологическая дочь знаменитых голливудских актеров Брэда Питта (Brad Pitt) и Анджелины Джоли (Angelina Jolie) Шайло побрила голову. Девушку на улице сняли папарацци, пишет tsn.ua.
Фото ⟩ Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта полностью побрила голову
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта полностью побрила голову
Папарацци сфотографировали Шайло Джоли-Питт (Shiloh Jolie Pitt) застали во время прогулки в Нью-Йорке, когда она выходила из магазина.
Девушка была одета в короткие шорты и черное худи. Впрочем, внимание привлекла ее новая прическа - она побрила голову, ныне у нее очень короткие волосы.
В Сети начали подозревать, что Шайло снова задумывается над тем, чтобы сменить пол.
Напомним, с самого детства Шайло носила одежду для мальчиков, стригла коротко волосы и просила называть ее Джоном. Более того, в 12 лет девушка начала принимать гормоны. Однако впоследствии Шайло передумала менять пол, отрастила волосы, принялась одевать платья и даже делать легкий макияж.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!