Ср, 28.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Фото ⟩ Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта полностью побрила голову

rus.tvnet.lv
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта полностью побрила голову
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Анджелина Джоли с дочерьми Шайло и Захарой
Анджелина Джоли с дочерьми Шайло и Захарой Фото: EPA/ Scanpix

Биологическая дочь знаменитых голливудских актеров Брэда Питта (Brad Pitt) и Анджелины Джоли (Angelina Jolie) Шайло побрила голову. Девушку на улице сняли папарацци, пишет tsn.ua.

Папарацци сфотографировали Шайло Джоли-Питт (Shiloh Jolie Pitt) застали во время прогулки в Нью-Йорке, когда она выходила из магазина.

Девушка была одета в короткие шорты и черное худи. Впрочем, внимание привлекла ее новая прическа - она побрила голову, ныне у нее очень короткие волосы.

В Сети начали подозревать, что Шайло снова задумывается над тем, чтобы сменить пол.

Напомним, с самого детства Шайло носила одежду для мальчиков, стригла коротко волосы и просила называть ее Джоном. Более того, в 12 лет девушка начала принимать гормоны. Однако впоследствии Шайло передумала менять пол, отрастила волосы, принялась одевать платья и даже делать легкий макияж.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх