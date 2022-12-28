С учетом эпидемиологической ситуации и снижения значимости тестирования на Covid-19 с точки зрения эпидемиологического надзора с 1 января государство будет оплачивать тестирование на Covid-19 только при наличии клинических показаний у пациентов, нуждающихся в стационарном лечении. Об этом агентству LETA сообщили в Минздраве.
С 1 января бесплатные тесты на ковид только для пациентов больниц
С 1 января бесплатные тесты на ковид только для пациентов больниц
Как заявили в Минздраве, на предыдущем этапе пандемии Covid-19 было важно проводить масштабное тестирование, чтобы выявить как можно больше случаев Covid-19 и предотвратить его распространение мерами эпидемиологической безопасности в очагах инфекции.
С изменением характеристик вируса, эпидемиологической ситуации и подхода к противоэпидемическим мероприятиям, а также с учетом доступности вакцинации меры строгого эпидемиологического контроля в очагах Covid-19 уже не имеют существенного значения.
Амбулаторно тестированре будет оплачиваться беременным женщинам с симптомами Covid-19 после того, как врач оценит необходимость теста и важность результатов в процессе лечения.
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