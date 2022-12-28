В этом году предотвращены попытки 5026 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, а 200 иммигрантам не препятствовали в пересечении границы по гуманитарным причинам, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной службе.
По гуманитарным соображениям в Латвию пустили 200 нелегальных иммигрантов
С 24 декабря предотвращено 153 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. С другой стороны, семь человек не лишены возможности пересечь границу по гуманитарным причинам.
Уже сообщалось, что в конце декабря иммигранты перевезли через белорусско-латвийскую госграницу двух граждан Афганистана с выраженными признаками обморожения и критическим состоянием здоровья. Позже в Резекненской больнице один из афганцев скончался.
На латвийско-белорусской государственной границе по-прежнему сохраняется гибридная угроза со стороны белорусских властей, подчеркивают в Госпогранохране.
В Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском уездах, а также в Даугавпилсе уже более года действует чрезвычайная ситуация.
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