По гуманитарным соображениям в Латвию пустили 200 нелегальных иммигрантов

С 24 декабря предотвращено 153 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. С другой стороны, семь человек не лишены возможности пересечь границу по гуманитарным причинам.

Уже сообщалось, что в конце декабря иммигранты перевезли через белорусско-латвийскую госграницу двух граждан Афганистана с выраженными признаками обморожения и критическим состоянием здоровья. Позже в Резекненской больнице один из афганцев скончался.

На латвийско-белорусской государственной границе по-прежнему сохраняется гибридная угроза со стороны белорусских властей, подчеркивают в Госпогранохране.

В Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском уездах, а также в Даугавпилсе уже более года действует чрезвычайная ситуация.