Чрезвычайная ситуация у границы с Беларусью продлена

Принимая во внимание возросшее давление нелегальной иммиграции, правительство в августе прошлого года объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе, а затем несколько раз ее продлевало, последний раз - до 10 ноября.

Министерство юстиции не поддерживало продление чрезвычайной ситуации, предложенное Министерством внутренних дел.

Как указали в Минюсте, год - достаточный срок для внесения изменений в нормативную базу в случае необходимости, если при существующей нормативной базе не удается эффективно обеспечить неприкосновенность государственной границы и пресечение незаконной миграции.

"Еще раз подчеркиваем, что цель введения чрезвычайной ситуации - дать возможность Кабинету министров оперативно реагировать на угрозы национальной безопасности, если предотвратить угрозу существующими средствами не представляется возможным. В то же время объявление чрезвычайной ситуации не освобождает соответствующие учреждения от упорядочения и пересмотра своих функций", - заявили в Минюсте.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что доводы Минюста понятны, поэтому следующему министру внутренних дел нужно поручить изменить нормативные акты таким образом, чтобы можно было отказаться от режима чрезвычайной ситуации.

В МВД сообщили, что с 10 августа 2021 года в общей сложности предотвращено незаконное пересечение государственной границы 7562 лицами.

Ранее RUS TVNET писал, что правозащитная организация Amnesty International в опубликованном 13 октября, отчете "Латвия: вернуться домой или остаться в лесу навсегда" критиковала латвийские власти за жестокое отношение к мигрантам и беженцам преимущественно ближневосточного происхождения на латвийско-белорусской границе. Официальные лица Латвии отвергли обвинения.