В понедельник иммигранты переправили через белорусско-латвийскую государственную границу двух граждан Афганистана с выраженными признаками обморожения и в критическом состоянии здоровья, сообщили в Государственной пограничной охране.
На границе на территорию Латвии протолкнули носилки с афганцем. Он умер в Резекненской больнице
Позже в больнице Резекне один из граждан Афганистана скончался.
В понедельник в ходе мониторинга границы неподалеку от государственной границы с белорусской стороны были замечены две группы лиц, одна из которых перемещала лежащего на самодельных носилках человека.
В целях предотвращения возможного незаконного пересечения государственной границы пограничники отправились на место происшествия и стали очевидцами того, как
один из потенциальных нарушителей границы буквально протолкнул человека на территорию Латвии через ранее сделанное повреждение во временном ограждении, а сам вернулся в Беларусь. Через некоторое время тем же путем на территорию Латвии попал еще один человек.
В ходе предварительного осмотра и допроса указанных лиц пограничники установили, что у людей имеются признаки обморожения, а также они не смогли ответить ни на один из заданных вопросов.
Немедленно была вызвана бригада Неотложной медицинской помощи, а для того, чтобы ускорить оказание медицинской помощи, пограничники доставили двух пострадавших на снегоходах к месту прибытия бригады медиков.
Оба человека были немедленно доставлены в Резекненскую больницу. Один из пострадавших с сильным переохлаждением впоследствии скончался.
"Подобное зверство со стороны иммигрантов и белорусских властей категорически неприемлемо", - сказано в заявлении погранохраны.
На латвийско-белорусской государственной границе по-прежнему сохраняется гибридная угроза со стороны белорусских властей.
Она становится еще более интенсивной несмотря на холодные погодные условия. Это не первый случай, когда пограничникам для предотвращения дальнейших угроз здоровью и жизни людей приходится вызывать медицинские бригады для оказания первой помощи перевезенным или прибывшим на территорию Латвии людям, ослабленным, часто с обморожениями.
Согласно законам Латвии, незаконное перемещение лиц через государственную границу, а также умышленное неоказание помощи лицу, которое находится в опасном для жизни или здоровья состоянии, влечет за собой уголовную ответственность и грозит наказанием, связанным с фактическим лишением свободы.
С августа этого года ситуация на латвийско-белорусской зеленой границе обострилась, и пограничникам приходится регулярно пресекать незаконное пересечение границы гражданами третьих стран, ранее сообщала Государственная пограничная охрана.
Госпогранохрана действует таким образом, чтобы при предотвращении незаконного пересечения государственной границы не подвергать опасности здоровье и жизнь людей. Людям оказывается гуманитарная помощь, в том числе необходимая медицинская помощь.
Каждый случай рассматривается индивидуально, и в определенных ситуациях пересечение государственной границы не предотвращается по гуманитарным соображениям.
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