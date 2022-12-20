На границе на территорию Латвии протолкнули носилки с афганцем. Он умер в Резекненской больнице

"Подобное зверство со стороны иммигрантов и белорусских властей категорически неприемлемо", - сказано в заявлении погранохраны.

На латвийско-белорусской государственной границе по-прежнему сохраняется гибридная угроза со стороны белорусских властей.

Она становится еще более интенсивной несмотря на холодные погодные условия. Это не первый случай, когда пограничникам для предотвращения дальнейших угроз здоровью и жизни людей приходится вызывать медицинские бригады для оказания первой помощи перевезенным или прибывшим на территорию Латвии людям, ослабленным, часто с обморожениями.

Согласно законам Латвии, незаконное перемещение лиц через государственную границу, а также умышленное неоказание помощи лицу, которое находится в опасном для жизни или здоровья состоянии, влечет за собой уголовную ответственность и грозит наказанием, связанным с фактическим лишением свободы.

С августа этого года ситуация на латвийско-белорусской зеленой границе обострилась, и пограничникам приходится регулярно пресекать незаконное пересечение границы гражданами третьих стран, ранее сообщала Государственная пограничная охрана.

Госпогранохрана действует таким образом, чтобы при предотвращении незаконного пересечения государственной границы не подвергать опасности здоровье и жизнь людей. Людям оказывается гуманитарная помощь, в том числе необходимая медицинская помощь.

Каждый случай рассматривается индивидуально, и в определенных ситуациях пересечение государственной границы не предотвращается по гуманитарным соображениям.