Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, приговорен к пожизненному заключению

Бекмансуров в последнем слове заявил, что раскаивается в содеянном и намерен возмещать причиненный ущерб из своей пенсии по инвалидности и зарплаты, которую будет получать, если устроится на работу в колонии.

Стрельба в ПГНИУ

Утром 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров, только поступивший на первый курс юрфака, вошел на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета и начал стрелять по людям из помпового ружья.

В результате нападения погибли шесть человек - студенты Ярослав Арамелев, Ксения Самченко, Екатерина Шакирова и Александра Мохова, уже закончившая вуз и приехавшая за документами Анна Айгельдина и врач-эндоскопист Маргарита Энгаус, которая в тот день пришла в вуз на экскурсию вместе с внуком.

Еще 47 человек пострадали. Некоторые студенты получили травмы, выпрыгивая из окон аудиторий.

Остановить Бекмансурова удалось сотруднику ДПС Константину Калинину, который оформлял ДТП в расположенном неподалеку от вуза отделе полиции. Полицейский направился в университет, когда в отдел забежал кто-то из студентов и рассказал о стрельбе.

Бекмансуров, заметив Калинина, вступил с ним в перестрелку. Полицейский, как он потом рассказывал в суде, разрядил всю обойму пистолета Макарова, попав в Бекмансурова шесть раз. После этого он обезвредил стрелка и сделал ему перевязку.

Оружием Бекмансуров владел легально. В своем "манифесте", который молодой человек написал накануне нападения, он подробно рассказывал о том, где и как получал справку для владения оружием, покупал его и упражнялся в стрельбе.

В этом же посте Бекмансуров объяснял свой поступок тягой к убийствам и отмечал, что предпочел бы, чтобы в ходе нападения его убили силовики.