Российский шпион в BND? Новые подробности и слухи

Сравнимый с нынешним случай в истории BND был разве что несколько десятилетий назад. В начале 70-х годов прошлого века разведке ГДР удалось внедрить в эту немецкую спецслужбу своего человека - Габриэле Гаст (Gabriele Gast), которая сумела дослужиться до руководящей должности в "советском" управлении BND. Разоблачили ее только после объединения Германии в 1990 году и приговорили к семи годам тюрьмы.

Сейчас, по данным самих немецких контрразведчиков, в одной только Германии находится порядка 200 российских агентов. Большинство из них трудятся под дипломатическим прикрытием в российском посольстве в Берлине и консульствах РФ в других немецких городах. Все они, как считается, поименно известны ведомству по охране конституции, но, не пойманные с поличным, остаются в стране - хоть и под присмотром.

На вопрос DW, следует ли ожидать теперь, после разоблачения в BND, высылки некоторых из них, как 40 российских "дипломатов в погонах" весной в знак протеста портив вторжения РФ в Украину, официальный представитель МИД ФРГ отвечать не захотел, предложив дождаться окончания следствия.