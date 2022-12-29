Шмитс: Латвии надо бороться за свои интересы в контексте климатической политики ЕС

Он отметил, что по всем трем сферам, за которые он отвечает - сельское, лесное хозяйство и рыболовство - предстоят очень сложные переговоры о реализации климатической политики в Балтии, но в рыболовстве в меньшей степени, чем в двух других областях.

"Придется очень побороться за интересы Латвии, чтобы мы могли и дальше использовать наши поля и леса для того, для чего привыкли. В климатической политике мы являемся примером для других, а не страной, которой нужно делать что-то еще больше, чтобы стать заповедником", - сказал Шмитс, напомнив, что 52% территории Латвии покрыто лесом.

Также министр заявил, что платить должны те, кто загрязняет окружающую среду, а не все одинаково. "Латвия - пример того, как быть зелеными, и нам придется побороться. Чтобы у нас был не только Слитерский заповедник, но и сельское, лесное и рыбное хозяйство", - сказал Шмитс.

В то же время он отметил, что Латвия не должна автоматически выполнять все предписания ЕС, а ставить на первое место собственные интересы. "Сколько бы мы ни говорили о европейской солидарности, каждая страна борется за свои национальные интересы", - добавил министр.