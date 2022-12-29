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СМИ: экспорт нефти России по морским путям в декабре упал на 22%

rus.tvnet.lv
СМИ: экспорт нефти России по морским путям в декабре упал на 22%
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Нефтяная платформа. Иллюстративное фото.
Нефтяная платформа. Иллюстративное фото. Фото: HENRY ROMERO/REUTERS/Scanpix

Экспорт российской нефти по морским путям в декабре по сравнению с средним показателем за предыдущие 11 месяцев этого года сократился на 22%, пишет газета Wall Street Journal.

В декабре Россия экспортировала около 2,5 млн баррелей нефти в день.

Следует отметить, что 5 декабря вступил в силу установленный западными государствами потолок цен на нефть России в размере 60 долларов США за баррель и эмбарго Европейского Союза (ЕС) для российской нефти, транспортируемой по морским путям.

Аналитики отмечают, что после введения этих ограничений значительно сократилось число стран, которые приобретают российскую нефть. В основном это Индия, Китай, Турция и Болгария, освобожденная от санкций, определенных ЕС.

Кроме того, в этом месяце на транспортировку российской нефти повлияла зимняя погода.

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