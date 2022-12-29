Видео ⟩ 5 км ярких и красочных гирлянд! Домохозяйство в Латгале взрывает соцсети

В конкурсе домов от Bez Tabu под названием Lampiņu druzzis Гатис участвует уже несколько лет подряд. В 2019 году его домохозяйство уже побеждало, но в этом году оно удивляет еще большей яркостью, привлекая толпы любопытных людей.

"Ездят толпами, даже из Лиепаи и Вентспилса. Интересно, что они тут могут увидеть. Кто-то им посоветовал приехать. Разошлась эта новость по Интернету. В прошлом году приезжали даже из-за границы - Лондона. Мы, латгальцы, очень гостеприимны. Всех ждем, всех принимаем", - рассказывает Гатис, шутя, что Kadikiši можно увидеть даже из космоса.

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