Kadikiši ("Кадикиши") в стороне Виляки приобрели большую популярность в социальных сетях - хозяин Гатис украсил свой дом гирляндами с лампочками, общая длина которых превышает пять километров, сообщает skaties.lv.
Видео ⟩ 5 км ярких и красочных гирлянд! Домохозяйство в Латгале взрывает соцсети
5 км ярких и красочных гирлянд! Домохозяйство в Латгале взрывает соцсети
В конкурсе домов от Bez Tabu под названием Lampiņu druzzis Гатис участвует уже несколько лет подряд. В 2019 году его домохозяйство уже побеждало, но в этом году оно удивляет еще большей яркостью, привлекая толпы любопытных людей.
"Ездят толпами, даже из Лиепаи и Вентспилса. Интересно, что они тут могут увидеть. Кто-то им посоветовал приехать. Разошлась эта новость по Интернету. В прошлом году приезжали даже из-за границы - Лондона. Мы, латгальцы, очень гостеприимны. Всех ждем, всех принимаем", - рассказывает Гатис, шутя, что Kadikiši можно увидеть даже из космоса.
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