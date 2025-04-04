ВИДЕО Юлия Ауг номинирована на кинопремию за роль в сериале "Предатель"

По словам Юлии Ауг, о номинации она узнала совершенно случайно. "Я не следила за новостями, потому что репетировала спектакль в Венеции, откуда только что вернулась. Неожиданно мне написали друзья, поздравили с номинацией. Я обалдела!" - делится она своими радостными эмоциями.

В первую очередь эта награда означает признание, говорит Ауг. "Если меня номинировали, то не имеет значения, выиграю я или нет. Мою работу увидели, оценили. Это большое уважение".

Говоря об уникальности киноиндустрии в Эстонии, Юлия Ауг отмечает пунктуальность жителей страны. "Не могу сказать, что индустрия кино в Эстонии очень уникальна, потому что все проекты, в которых я снималась в разных странах, в принципе, похожи. Но Эстония в этом плане отличается пунктуальностью и порядком. Я такого ни на одной из съемочных площадок не видела", - объясняет она.

По словам Ауг, в будущем ей хотелось бы как можно больше работать. "Награда - это не самоцель", - заключает она.

Премия в области кинематографии и телевидения (Eesti filmi- ja teleauhinnad, EFTA) Это национальная кинопремия, которая отмечает достижения в сфере кино и телевидения. Она была учреждена в 2017 году и организована Эстонским институтом кино, Министерством культуры, фондом "Культурный капитал Эстонии" и медиагруппой Eesti Media.