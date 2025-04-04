Фото 8 млн прослушиваний! В Латвии впервые вручены двойные платиновые сертификаты

Церемония награждения была совмещена с ежегодным Днем теней, что дало молодым людям возможность поближе заглянуть за кулисы музыкальной индустрии и встретиться с профессионалами в этой области.

Золотые и платиновые сертификаты присуждаются раз в полгода на основании официальных данных о потреблении цифровой музыки в Латвии, собранных Rangers Computers и LaIPA.



О том, кто получил сертификаты в этом году более подробно здесь.