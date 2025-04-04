Фото 8 млн прослушиваний! В Латвии впервые вручены двойные платиновые сертификаты

В пятницу, 4 апреля, Латвийская ассоциация исполнителей и продюсеров (LaIPA) вручила золотые, платиновые и — впервые — дважды платиновые сертификаты продюсерам и исполнителям, чьи музыкальные записи, созданные в Латвии, достигли значительных результатов на цифровых музыкальных стриминговых платформах.
Ведущей мероприятия выступила руководитель развлекательного раздела портала TVNET Криста Гаранча,
Церемония награждения была совмещена с ежегодным Днем теней, что дало молодым людям возможность поближе заглянуть за кулисы музыкальной индустрии и встретиться с профессионалами в этой области.
Золотые и платиновые сертификаты присуждаются раз в полгода на основании официальных данных о потреблении цифровой музыки в Латвии, собранных Rangers Computers и LaIPA.
О том, кто получил сертификаты в этом году более подробно здесь.
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