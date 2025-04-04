Скончался рэпер Паша Техник

Музыкант скончался в больнице в Таиланде. Он находился там с конца марта в критическом состоянии, сообщалось, что его невозможно транспортировать в Россию для дальнейшего лечения. По некоторым данным, он отравился наркотическими веществами.

Ранее в пятницу в СМИ появилась информация, что Ивлев пережил клиническую смерть, но его реанимировали.

Паша Техник - российский хип-хоп-исполнитель и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. Артист прославился своим эпатажным поведением и нарочито провокационным творчеством с обилием нецензурной лексики. Он считается одной из ключевых фигур хип-хоп-андеграунда России.

В 2011 года Паша создал свою группу Kunteynir и спустя три года выпустил первый альбом. В 2008 году он был арестован по обвинению в хранении и распространении наркотиков, в 2009-м приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, в связи с чем группа Kunteynir распалась.

В 2013 году Паша Техник вышел на свободу и стал выпускать новые записи и альбомы. В 2020 году он вновь был арестован за пьяное вождение и получил срок. В 2021 году Паша вышел из тюрьмы, где провел 11 месяцев.

В 2023 году он был арестован на 13 суток за татуировку с нацистской символикой.

У рэпера были давние проблемы с наркотиками, он неоднократно проходил восстановление в рехабах. В 2022 году после очередной передозировки он впал в кому, но затем пришел в сознание.

Паша был женат, у него есть сын Иван.