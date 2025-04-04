"Маэстро очень любопытный": Плотникова о Паулсе, Кайрише и Театре им. Чехова

26 апреля на сцене Рижского русского театра им. М. Чехова пройдет премьера спектакля Виестура Кайриша о русской интеллигенции, "засидевшейся" в чеховском "вишневом саду", и о последствиях этого явления. Это постановка о роли русской культуры, в том числе поп-культуры, в катастрофе современной России и об ответственности ее представителей в контексте всего происходящего.

Вероника Плотникова попала в Рижский русский театр им. М. Чехова, будучи еще школьницей. Ее театральную судьбу определили маэстро Раймонд Паулс и мюзикл "Сестра Керри".

В интервью TVNET+ Вероника Плотникова рассказала о работе с Виестуром Кайришем и Раймондом Паулсом, спектакле "Мне хорошо с тобой", новой версии песни Аллы Пугачевой и своих ощущениях от исполнения роли леди Макбет в одноименной постановке.



Видео: Вероника Плотникова в передаче "В чем фишка?" (тизер)

"Для меня как для актрисы важно, чтобы музыку можно было играть. То есть не интересно ее просто петь. Мне кажется, и маэстро тоже интересно приходить именно в наш театр, потому что мы ее играем. Мы не просто поем песни, мы каждую песню превращаем в такой мини-спектакль. Мне кажется, это самое главное. Ну, для меня по крайней мере", - говорит Вероника Плотникова.