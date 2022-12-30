Умерла Вивьен Вествуд - британский дизайнер, создавшая панк-моду

Вествуд скончалась на 82-м году жизни в окружении членов своей семьи, сообщил ее модный дом в "Твиттере".

29th December 2022.



Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.



The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV — Vivienne Westwood (@FollowWestwood) December 29, 2022

Муж и партнер Вивьен Вествуд Андреас Кронталер сказал: "Я буду продолжать вместе с Вивьен, которая остается в моем сердце. Мы работали до самого конца, и она оставила мне очень многое, что нужно продолжить".

Вествуд приобрела известность в 1970 годх годах и была одной из создательниц панк-эстетики. Ее приятелем был Малкольм Макларен - менеджер самой известной панк-группы Sex Pistols, музыканты которой появлялись перед камерами в одежде авторства Вествуд.

До того, как заняться модой, она работала учителем начальных классов, а позже вместе с Маклареном открыла магазин одежды на Кингс-роуд в лондонском районе Челси под названием Let It Rock. Затем бутик стал называться Sex, а в конце 1975 года Макларен стал менеджером Sex Pistols.

Позже Вествуд сумела создать глобальный брэнд, который выпускает дорогую одежду. Ее считают одним из самых влиятельных модельеров ХХ века.

Она была известна как активист - и часто делала политические заявления и принимала участие в демонстрациях, в том числе в защиту Джулиана Ассанжа или против загрязнения атмосферы.

В 2006 году она получила от королевы Елизаветы II рыцарский титул дамы за вклад в развитие моды.

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