На праздники, когда готовятся наши любимые блюда и вся семья собирается за праздничным столом, важно не забывать о том, как пищевые привычки могут повлиять на наше самочувствие. Более ½, или 71%, опрошенных жителей Латвии утверждают, что склонны к перееданию. Такой вывод позволяют сделать данные Мониторинга здоровья*, полученные в сотрудничестве с исследовательской компанией SKDS в ходе опроса более 1000 респондентов. Кроме того, выяснилось, что чаще переедают молодые респонденты.
Как не переесть во время праздников?
Почти ⅓ респондентов (30%) переедает раз в неделю или чаще, ⅕ (20%) - пару раз в месяц, почти столько же (21%) - реже, чем пару раз в месяц, еще 25% обычно не переедают, а у 4% не было определенного ответа, свидетельствуют данные Мониторинга здоровья. По сравнению с данными за 2021 год, существенных изменений нет.
В возрасте 18-24 лет раз в неделю или чаще переедает 41% респондентов, в возрасте 25-34 лет - 35%, 35-44 лет - 35%, 45-54 лет - 28%, 55-63 лет - 24%, а в возрастной группе 64-75 лет - 17%.
Что способствует перееданию?
Перееданию может способствовать множество различных причин, объясняет семейный врач Зане Зитмане. Люди часто переедают из-за своего психоэмоционального состояния, например, из-за чувства тревоги или депрессии, также способствуют перееданию пост и чрезмерное потребление сахара. Усталость, нехватка времени на планирование питания или перекусы между приемами пищи также могут стать причиной переедания.
Более ⅓ всех респондентов (38%) каждый или почти каждый день перекусывают между основными приемами пищи. 2-3 раза в неделю перекусывают межу основными приемами пищи 27% респондентов, раз в неделю - 9%, пару раз в месяц - 8%, реже - 8%. 4% никогда не перекусывают между приемами пищи. В целом, чаще перекусывают между приемами пищи женщины и молодые респонденты.
Семейный врач З. Зитмане отмечает следующие признаки переедания:
● боли в животе после еды;
● ощущение тяжести, тошнота, рвота;
● диспепсия, изжога, усиленное образование кишечных газов, сонливость.
В повседневной жизни на переедание могут указывать такие признаки, как желание есть несмотря на чувство сытости, необходимость отдохнуть перед следующим приемом пищи, повышенное внимание к еде, беспокойство, вызванное повышенным аппетитом, чувство тяжести после еды, частая еда в одиночестве, чтобы избежать неодобрения окружающих, а также поедание любимого блюда за один прием.
Долгосрочные последствия переедания
Переедание может вызвать краткосрочные симптомы, но оно также может способствовать развитию долгосрочных заболеваний, таких как ожирение, дисбаланс гормонов, в том числе гормонов сытости и аппетита, метаболический синдром, инсулиновая резистентность, повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабет, с годами ожирение понижает когнитивные функции, также повышается риск онкологических заболеваний, подчеркивает семейный врач.
Как избежать рисков переедания?
Семейный врач З. Зитмане рекомендует соблюдать несколько правил, чтобы уменьшить тягу к перееданию и избежать более серьезных заболеваний.
● Обратите внимание на величину порций!
● В течение дня старайтесь есть разумно, избегайте блюд, которых можно легко переесть!
● Кушайте много овощей и фруктов, это уменьшит желание перекусить!
● Не ешьте и не перекусывайте, когда смотрите телевизор, работаете за компьютером или пользуетесь любым другим электроприбором!
● Ешьте медленно и осознанно!
● Пейте воду перед, после приемов пищи и между ними. Это уменьшит риск переедания.
● Планируйте свой рацион и составьте календарь питания – это позволит соблюдать хорошие привычки и ограничить плохие.
● Регулярно занимайтесь физическими упражнениями!
*Данные мониторинга BENU Aptieka
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