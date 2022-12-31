Как не переесть во время праздников?

Семейный врач З. Зитмане отмечает следующие признаки переедания:

● боли в животе после еды;

● ощущение тяжести, тошнота, рвота;

● диспепсия, изжога, усиленное образование кишечных газов, сонливость.

В повседневной жизни на переедание могут указывать такие признаки, как желание есть несмотря на чувство сытости, необходимость отдохнуть перед следующим приемом пищи, повышенное внимание к еде, беспокойство, вызванное повышенным аппетитом, чувство тяжести после еды, частая еда в одиночестве, чтобы избежать неодобрения окружающих, а также поедание любимого блюда за один прием.

Долгосрочные последствия переедания

Переедание может вызвать краткосрочные симптомы, но оно также может способствовать развитию долгосрочных заболеваний, таких как ожирение, дисбаланс гормонов, в том числе гормонов сытости и аппетита, метаболический синдром, инсулиновая резистентность, повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабет, с годами ожирение понижает когнитивные функции, также повышается риск онкологических заболеваний, подчеркивает семейный врач.

Как избежать рисков переедания?

Семейный врач З. Зитмане рекомендует соблюдать несколько правил, чтобы уменьшить тягу к перееданию и избежать более серьезных заболеваний.

● Обратите внимание на величину порций!

● В течение дня старайтесь есть разумно, избегайте блюд, которых можно легко переесть!

● Кушайте много овощей и фруктов, это уменьшит желание перекусить!

● Не ешьте и не перекусывайте, когда смотрите телевизор, работаете за компьютером или пользуетесь любым другим электроприбором!

● Ешьте медленно и осознанно!

● Пейте воду перед, после приемов пищи и между ними. Это уменьшит риск переедания.

● Планируйте свой рацион и составьте календарь питания – это позволит соблюдать хорошие привычки и ограничить плохие.

● Регулярно занимайтесь физическими упражнениями!

*Данные мониторинга BENU Aptieka