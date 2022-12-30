Токсиколог: В организме Саакашвили найдены следы тяжелых металлов

Смит составил токсикологическое заключение о состоянии здоровья Саакашвили на основе результатов анализов и тестов, которые получили американские врачи. Смит рассказал на суде, что в образцах ногтей и волос политика после его пребывания в тюрьме были найдены следы ртути, мышьяка и бария. Врач отметил, что эти вещества не могли использоваться в качестве медицинских препаратов в больнице, в которую Саакашвили семь месяцев назад был перевезен из тюрьмы по состоянию здоровья, и где он находится и сейчас.

Смит сообщил, что только лабораторные тесты не дают ему оснований установить отравление в качестве точного диагноза. Для установления такого диагноза необходимо данные лабораторных исследований связать с актуальными патологическими явлениями. Кроме того, непончтно, как именно эти ядовитые вещества попали в организм политика.

В заключении говорится, что Саакашвили лечили препаратами, которые не были утверждены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Этими препаратами были "Ноофен" ("Фенибут") и "Нейромидин". В заключении отмечается, что "Фенибут" - наркотическое лекарство, вызывающее зависимость, однако такие препараты могут вызвать и повышенный риск заболеваемости и смерти пациента.

В 2018 году Саакашвили был заочно осужден в Грузии по обвинению в злоупотреблении служебным положением и приговорен к шести годам лишения свободы. Он получил гражданство Украины и обвинения отвергает, называя их политически мотивированными.

Саакашвили был задержан в октябре 2021 года спустя пару дней после того, как тайно вернулся в Грузию из Украины. Теперь Саакашвили обвиняется и в нелегальном пересечении границы.