Аун Сан Су Чжи приговорили еще к 7 годам тюрьмы. Теперь ее срок составляет 33 года

Суд как оружие

Судебные процессы против Аун Сан Су Чжи проходят в закрытом режиме, доступ общественности и СМИ к процессу запрещен, ее адвокатам также запрещено разговаривать с журналистами.

Сторонники бывшего лидера страны настаивают, что хунта заключила ее за решетку, чтобы помешать ей когда-либо снова заниматься политикой или оспаривать власть военных.

Насильственный захват власти военными в феврале прошлого года спровоцировал массовые демонстрации, которые были жестко подавлены вооруженными силами Мьянмы.

После свержения Аун Су Чжи военная хунта арестовала больше 16 тысяч человек. По данным правозащитников, 13 тысяч из них все еще находятся в тюрьме.

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН призвал к прекращению насилия в Мьянме и освобождению всех политзаключенных. Китай и Россия воздержались при голосовании и не воспользовались своим правом вето после внесения поправок в формулировку резолюции.