Некоторые города остались со старой традицией - праздничного фейерверка. LSM объясняет, что мнения разделились даже среди депутатов и в бюджете самоуправления на него средства не предусмотрены.
Некоторые города все же остаются со старой традицией - праздничный салют
Однако Айзкраукле является одним из тех редких городов Латвии, где в этом году праздничный фейерверк все-таки будет. Его городу подарил какой-то анонимный доброжелатель.
Перед принятием огромного пожертвования самоуправление Айзкраукле опросило жителей и также живущих в городе украинских беженцев. Более 70% опрошенных идею поддержали, поэтому параллельно организованному самоуправлением и длящемуся семь часов световому шоу в полночь будут греметь и салютные залпы. Задача самоуправления - найти ему место и обеспечить порядок.
Глава Айзкраукле Айгарс Зимелис поясняет, что для для города это историческая традиция. По сравнению с другими городами Латвии Айзкраукле очень молод.
"Так как индустриальный центр образовался так, что преимущественно застроен многоквартирными домами, поэтому у жителей, возможно, нет других традиций, как встретить праздник", - говорит Зимелис.
В этом году в Елгаве, Даугавпилсе, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае, Валмиере и Риге салюта не будет. А салют устроят Огре, Резекне и Вентспилс. Средства на фейерверк в бюджете самоуправления уже были отведены. Фейерверк отменяли, если против этого возражали сбежавшие в Латвию от войны украинцы.
Заместитель директора Вентспилсского коммунального управления Эдгар Пуриньш отметил: "В Вентспилсе находится около 600 военных беженцев, и координаторы украинского общества были приглашены провести опрос среди беженцев, был бы для них приемлем такой фейерверк".
Он говорит, что в результате беженцы подтвердили, что хотят, что с удовольствием бы встретили праздничные мероприятия и хорошо понимают то, что такое праздник, что такое фейерверк, и что такое война.
Вместе с тем в Вентспилсе праздничные фейерверки после двухлетнего перерыва пройдут традиционно по Вентспилсскому времени - 33 минуты после полуночи. Привычно по своему времени - 25 минут после двенадцати - Новый год встретит Елгава, которая на этот раз выбрал альтернативу для фейерверка.
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