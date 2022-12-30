Некоторые города все же остаются со старой традицией - праздничный салют

Однако Айзкраукле является одним из тех редких городов Латвии, где в этом году праздничный фейерверк все-таки будет. Его городу подарил какой-то анонимный доброжелатель.

Перед принятием огромного пожертвования самоуправление Айзкраукле опросило жителей и также живущих в городе украинских беженцев. Более 70% опрошенных идею поддержали, поэтому параллельно организованному самоуправлением и длящемуся семь часов световому шоу в полночь будут греметь и салютные залпы. Задача самоуправления - найти ему место и обеспечить порядок.

Глава Айзкраукле Айгарс Зимелис поясняет, что для для города это историческая традиция. По сравнению с другими городами Латвии Айзкраукле очень молод.

"Так как индустриальный центр образовался так, что преимущественно застроен многоквартирными домами, поэтому у жителей, возможно, нет других традиций, как встретить праздник", - говорит Зимелис.